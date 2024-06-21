灣區學者張智北 獲亞洲地球科學學會Wing Ip獎

亞洲地球科學學會（AOGS）宣布2024年Wing Ip獎章得獎人為台灣大學大氣科學系特聘講座教授張智北，表揚他長期無私推動科學合作和卓越國際領導所做的貢獻。（張智北提供）

亞洲地球科學學會（AOGS）宣布2024年Wing Ip獎章得獎人為台灣大學大氣科學系特聘講座教授張智北，表揚他長期無私推動科學合作和卓越國際領導所做的貢獻。張智北現在居住在舊金山灣區 ，他6月底將在韓國平昌AOGS年會上領獎並發表演說，也成為灣區台裔科學家之光。

AOGS內容包括大氣、海洋、生物、地球、太空 等八個領域，Wing Ip獎章是以創辦人之一、著名天文學家葉永烜命名。AOGS提到，張智北在亞洲四個長期大型計畫開創時扮演關鍵的角色，包括：台灣氣象局現代化計畫、新加坡 氣候研究中心、亞太經合會（APEC）氣候中心和華南季風暴雨實驗。

世界氣象組織（WMO）2017年頒發感謝狀表揚張智北擔任季風委員會主席十年，領導世界季風氣候和天氣研究合作，並在1989年前後政治環境動蕩下，開啟兩岸三地氣象交流，推動成立香港氣象學會，在學會25周年時獲授榮譽會員。

中央氣象署署長程家平表示，80年代的氣象局為了延長預報期限和提高準確度，開始現代化計畫，重點是發展以物理、數學為基礎的數值天氣預報（NWP）取代主觀經驗方法，當時透過經濟部長李國鼎邀請任教於美國海軍研究生院的張智北，組織一個包括高級科學家及作業技術人才的國際專家小組，指導進行第一代NWP的硬軟體規畫、設計、發展和人員訓練。

程家平表示，張智北除了爭取到台灣第一部超級電腦的入境許可外，並協調克服台灣非WMO會員國，無法直接取得全球即時觀測資料的障礙。20世紀末氣象局的NWP作業已具規模，包括全球、區域、和颱風路徑預測系統，也培養出一批具獨立研發能力的人員。

他表示，從2000年起氣象局開始發展短期氣候預測，張智北仍不遺餘力地結合國內外學界，指導並協助氣象署的研發團隊，將氣候預報延伸到3至6個月，這些系統現已成為預測作業的核心，每日產製大量的預測產品，同時提供防災、農林漁牧、水資源、交通運輸、生產製造、民生營運等各種領域所需。

程家平說，張智北持續指導下，串連氣象局過去40年的科學理解與作業能力發展，功不可沒，氣象署非常高興他獲獎，實至名歸。

他表示，張智北特別強調人才培育的重要性，不僅和國內教授合作，而且親自拜訪當時的行政院長孫運璿，請求特許台灣大學設立大氣科學研究所博士班，培養國內氣象科技人才，在他帶領的國內、外團隊多年指導及培養研發人員投入，各期現代化計畫順利進行。

40年來，台灣的氣象局已脫胎換骨，當初培養的人員，也陸續成為重要的科技和領導骨幹，讓中央氣象署成為政府中，能不斷思考、發展的尖端科技機構，有能力繼續進步，支援國家、社會與人民對氣象測報資訊的需求與期待。