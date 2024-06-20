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舊金山市議員候選人黎慧心訪華埠：經濟復甦 不能排除弱勢

記者王子涵／舊金山報導
黎慧心表示，作為一名政策制定者，她有必要傾聽社區每一分子的聲音。（記者王子涵╱攝影）
黎慧心表示，作為一名政策制定者，她有必要傾聽社區每一分子的聲音。（記者王子涵╱攝影）

六月節（Juneteenth）當天，舊金山第三區市議員候選人黎慧心（Sharon Lai）19日走訪華埠，了解社區民情。華埠商戶聯合協會會長邵旗謙向她反映，都板街（Grant Avenue）垃圾、非法擺攤的亂象。黎慧心向攤販主了解情況，詢問是否需要幫助。她表示，不會輕易評價商販的行為，會積極找出解決方法，並制定有效政策。

黎慧心從小在香港的公屋長大，外婆教導她要懂得回歸社區。她曾在2020年受市長布里德（London Breed）任命，擔任市交通局唯一的華人委員。任職一年後，她選擇前往哈佛大學進修，辭去了交通委員的職位。在社區的鼓勵下，她決定回歸競選第三區市議員，為華人社區發聲。

在當天的走訪中，都板街兩側有不少隨街擺攤的商人，大部分都是長者，佩戴口罩。售賣的商品包括生鮮產品、水果蔬菜等，其中一些魚蝦直接暴露在人行道，引起社區不小的衛生擔憂。邵旗謙表示，這些海產品有的來自漁人碼頭，也有來自政府的救濟食物。他曾多次向市府部門反映舉報，但亂象一直得不到制止和管理。

邵旗謙認為，非法商人售賣的食物不僅沒有食品安全保證，更對那些遵紀守法、按時納稅的商販構成不合理的競爭。

舊金山米慎區商業街同樣受到非法擺攤的影響，全市大部分的盜竊物和贓物都在此處理，導致社區犯罪率和街道衛生惡化。為此，該區市議員曾出台擺攤禁令，並引導合法攤販到指定空間進行售賣，效果顯著。

黎慧心表示，作為一名政策制定者，她有必要傾聽社區每一分子的聲音。儘管多名攤販不願進行溝通，但黎慧心仍然了解到，幫助攤販獲取合法的經營許可，或者開放更多室內商業空間，並非是解決問題的最好方法。「進行對話能夠幫助我了解全局，制定更合理的政策。」

她認為，華埠經濟依賴旅遊業所帶來的遊客，以及每日上班族的消費，而引領經濟復甦需要正確的領導力，且不能將弱勢群體和工薪階層排除在外。

黎慧心（中）表示，作為一名政策制定者，她有必要傾聽社區每一分子的聲音。（記者王子...
黎慧心（中）表示，作為一名政策制定者，她有必要傾聽社區每一分子的聲音。（記者王子涵╱攝影）

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