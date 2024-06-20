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舊金山學區關校建議清單今秋公布 2025年秋季實施

編譯廖宜怡／綜合報導
舊金山聯合學區將公布學校關閉建議清單，預計會在年底前擇定關閉哪幾所學校。（電視新聞截圖）
舊金山聯合學區將公布學校關閉建議清單，預計會在年底前擇定關閉哪幾所學校。（電視新聞截圖）

為節省支出並增加資源，舊金山聯合學區（San Francisco Unified District）進行了一項如何關閉或合併學校的初步調查，結果已在日前出爐。

在初步調查結果出爐後，學區委員會表示，他們將於今年秋季公布學校關閉建議清單，並在年底前確定關閉哪些學校，然後在2025年秋季實施。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在即將於25日舉行的學區委員會會議上，學區總監韋恩（Matt Wayne）將提出建議的選擇標準類別，包括公平、優點和資源有效利用，其中以公平的比重最高。在這三大類標準下，委員會將根據每所學校的學生學業成績、歷史不公平性、學生入學率、教師流動率等問題，對應該關閉哪些學校提出建議。

紀事報認為，舊金山關閉學校可能引起像過去幾年屋崙關閉學校時那樣的巨大反彈，包括抗議、絕食、威脅和罷工，而且會影響到11月的學區委員選舉。

韋恩在一份聲明中說：「這一過程是為了確保舊金山公立學校能為每位學生提供公平的教育機會。維持現狀是行不通的。目前，我們無法提高學生的學習品質，也無法提供可幫助學生成長所需的資源。」

舊金山學區的調查是由史丹福大學教育和政策分析中心（Stanford Center for Education and Policy Analysis）進行的，學區委員會也就應該制定哪些選擇標準提出了自己的建議。這兩項分別進行的過程完成後經過協調，得出了最終的標準建議。

接下來，將由第三方研究人員為每所學校評分，對學校進行關閉排名，舊金山學區則將針對關閉、合併和託管制定各種建議方案。史丹福大學將對各種情況進行公平審計，以確保沒有任何社區受到嚴重影響。

舊金山家長聯盟（San Francisco Parent Coalition）執行董事道森（Meredith Dodson）說：「家長們非常清楚舊金山聯合學區預算赤字問題有多嚴重，如果我們不解決這個問題，它將繼續影響我們的孩子和學校。」

數據顯示，自2017到2018學年度以來，舊金山學區已流失約4000名學生。官員預估，到2032年，舊金山學區可能再流失4600名學生。

學區 舊金山 史丹福大學

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