遲來83年 她105歲獲史丹福碩士學位

席斯洛(右)從史懷慈手中接過學位證書。（取自史丹福教育學院網站）

據CBS新聞報導，席斯洛婆婆（Virginia Hislop)今年105歲，她有兩個孩子，四個孫子，人生圓滿，她一生大部分時間都在做教育工作。

席斯洛說自己的人生也有遺憾，就是她常常想，要是自己要是當年完成學業拿到碩士學位就好了，尤其是她曾經擔任學院管理工作多年，卻並沒有很多其他管理人員所擁有的高等級學位。

席斯洛當年在史丹福大學 修完了所有必修課程，但卻因為美國1941年加入第二次世界大戰而沒能提交碩士論文。她說：「日本 人轟炸了珍珠港。」她在軍隊出發前迅速與大學的戀人結婚。

史丹福大學教育研究所的史懷慈（Daniel Schwartz）主任表示：「時間快進83年後，我們已經不再要求畢業論文，所以她實際上滿足了教育研究所文科碩士的要求。83年後，我們要表彰這位做出如此多貢獻的女性。」

上周日下午在史丹福教育學院的畢業典禮上，席斯洛拿著拐杖走上舞台，所有應屆畢業生和席斯洛的家人都站起來為她鼓掌。

席斯洛的孫女楊森（Elizabeth Jensen）表示，自己非常感激這一刻，她說：「她相信我們所有人，並一路鼓勵我們前行，現在我們能有機會來為她歡呼。這實在是很酷。我覺得這好像是她傑出事業的加冕典禮，是她一生成就的獎勵。」

席斯洛得到了自己的碩士袍和文憑。她微笑著說自己「非常滿意，非常高興。」她還馬上提醒大家要想拿到大學學位永遠都不會太晚，這個文憑為她的其它成就更添一層高光。

當問到她會拿這個文憑做什麼的時候，席斯洛笑著說：「把它和我在地下室裡的其他文憑放在一起。」