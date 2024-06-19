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屋崙冰淇淋小販被搶劫 社區民眾愛心相挺 買光貨品

記者劉先進／屋崙報導
社區居民獻愛心，買光被搶小販拉莫斯的冰淇淋。（電視新聞截圖）
社區居民獻愛心，買光被搶小販拉莫斯的冰淇淋。（電視新聞截圖）

搬家到屋崙45天的冰淇淋小販拉莫斯（Felipe Ramos），在售賣過程中忽然被三人持槍搶劫，財物被擄走。最近社區居民紛紛趕到現場，買光他的貨物。有些人甚至專程從洛杉磯和佛萊斯諾（Fresno）趕來支持。

根據NBC Bay Area電視台、ABC 7電視台的報導，5月24日，50歲的拉莫斯戴著帽子、背著書包，在人行橫道上推著冰淇淋車出售。忽然之間，三名男子跑過來圍住他，一人將他抱摔推倒在地，其中一人明顯持有手槍。三人分工明確，一人搜查他身上財物，一人檢查倒在地上的小推車。最終，劫匪搶走值錢物品，逃之夭夭，整個過程不到20秒，被附近監控拍下。拉莫斯事後回憶搶劫驚險一幕時說，「以為我要死了。」幸好當時一個九歲的女孩報警。

拉莫斯是來自瓜地馬拉的移民，有三個孩子，45天前才從聖地牙哥搬到屋崙。沒想到，就在屋崙遭遇罪案。警方仍在搜捕這三名男子，但社區自發組織愛心活動，人們排隊買走了他的冰淇淋。有些人甚至從洛杉磯和佛萊斯諾趕來支持他。還有一些商販捐出利潤給拉莫斯。

一位組織者說，幫助需要幫助的鄰居非常重要。市民弗雷戈索（Christian Fregoso）說︰「我們想讓社區知道，他並不孤單。我們會幫助他。幸運的是，他的霜淇淋賣光了。真的為他感到高興。」

屋崙 洛杉磯 聖地牙哥

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