聖荷西海外僑界急難救助協會講座 分享案例

聖荷西市第10區市議員巴查（左四）、駐舊金山經文處副處長朱永昌（左三）、金山灣區文教中心僑務秘書許彩鳳（右一）、聖荷西市長代表Stephen Ngo（左二）出席北加州聖荷西海外僑界急難救助協會15日舉辦的講座。（記者葛歆睿╱攝影）

北加州聖荷西 海外僑界急難救助協會日前在Almemdan社區中心舉辦緊急救難標準操作流程（SOP）課綱專題講座，向現場的30多位協會常務理事、幹部、義工以及社區僑領講解在進行急難救助時，如何配合僑委會、外交部駐外單位，以及如何運用主流社會資源。

聖荷西市第10區市議員巴查（Arjun Batra）、駐舊金山經文處副處長朱永昌、金山灣區文教中心僑務秘書許彩鳳、聖荷西市長代表Stephen Ngo出席了本次活動。

巴查表示，自然災害雖然無法預防，但如果能做好充足準備，就可以減輕影響。他感謝聖荷西急難救助協會創會會長李漢文和現任會長李萍萍組織這次活動。

朱永昌表示，聖荷西急難救助協會在2018年響應中華民國政府號召成立，多年來做了很多服務和貢獻，是經文處和僑教中心的重要後盾。這次講座機會難得，可以獲得急難救助知識、資訊和寶貴經驗。

主講人李漢文分享了多個過往急難救助案例，解釋標準操作流程的同時，說明在不同情形下需要注意的事項，重點包括清楚當地法律、規定，聽從僑委會、駐外單位的安排，明確立場，了解並提供救助對象所需要的幫助，準備200元救急資金，如果救助過程較長應妥善安排人力、制定輪班表，以及後續關懷同樣重要。

李漢文還強調，在當地進行急難救助，一定要熟悉主流社區資源並知道如何運用。本次講座特別邀請聖荷西社區緊急應變隊（CERT）的聯合創辦人Lee Steckmest，以及鑽石犬（Diamond Dogs）組織代表蔡和均（Michael Tsai）。

Steckmest向與會者介紹，CERT是一個遍佈在美國各地的組織，「鄰里互相幫助」為宗旨，專門為民眾提供免費的急難準備訓練課程，教導大家如何在災難發生時、為家人、鄰居、和社區給予實質且即時的幫助。