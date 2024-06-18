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蝦肉刈包、雞蛋仔…迷你食品掀起美味風暴

記者孫愛薇／聖荷西報導
迷你披薩，灑滿顆粒狀起司與撲滿番茄醬，烘烤後皮脆起司軟。（記者孫愛薇╱攝影）
迷你披薩，灑滿顆粒狀起司與撲滿番茄醬，烘烤後皮脆起司軟。（記者孫愛薇╱攝影）

Trader Joe's近年推出多款迷你商品，迷你購物托特包與隔熱袋更引起瘋搶，轉手賣價超過十倍。不只購物袋，還有迷你即食商品，小小份量正適合嘴饞又怕負擔的消費者，在網路上引起話題。

迷你蝦肉刈包（Mini Shrimp Bao），有別傳統中式五花肉口味不同，Trader Joe's新款迷你刈包夾有蝦肉餅，佐以酸甜口感的沾醬，僅需微波不到一分鐘。再加上香菜與小黃瓜，有如中西混合創意料理。

迷你披薩（Spizzico di pizza），一塊迷你披薩約莫五公分，灑滿顆粒狀起司與撲滿番茄醬，烘烤後皮脆起司軟，兩三口即可完食。

迷你港式雞蛋仔（Bubble Waffles），近期剛上架的話題商品，與正統港式雞蛋仔一樣造型。但份量不到一半，隨時想吃雞蛋仔烘烤一下就能上桌。消費者在自行加上巧克力與調味，可以變化出不同的雞蛋仔口味。

迷你荷蘭鬆餅（Maple Poffertjes , mini pancake puffs），在華人家長常備的冷凍點心之一，烘烤後，外酥內軟，吃起來與台式雞蛋糕，有異曲同工之妙。

迷你甜筒（ Mini Hold the Cone），共有三款口味，香草、巧克力與巧克力脆片，甜筒外包有脆皮巧克力，內有鬆軟的冰淇淋，其中香草口味最受歡迎。迷你甜筒是一般甜筒的三分之一到四分一大小，但有消費者表示，因為太好吃，一個接著一個吃，不僅沒有減量，反而吃了更多。

迷你荷蘭鬆餅吃起來與台式雞蛋糕相似。（記者孫愛薇╱攝影）
迷你荷蘭鬆餅吃起來與台式雞蛋糕相似。（記者孫愛薇╱攝影）
新上架港式雞蛋仔，引起華人消費者採買。（記者孫愛薇╱攝影）
新上架港式雞蛋仔，引起華人消費者採買。（記者孫愛薇╱攝影）
迷你甜筒僅一般甜筒的三分之一到四分一大小，（記者孫愛薇╱攝影）
迷你甜筒僅一般甜筒的三分之一到四分一大小，（記者孫愛薇╱攝影）
迷你蝦肉刈包造型可愛，混合中西料理。（記者孫愛薇╱攝影）
迷你蝦肉刈包造型可愛，混合中西料理。（記者孫愛薇╱攝影）

Trader Joe's 華人

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