蝦肉刈包、雞蛋仔…迷你食品掀起美味風暴

迷你披薩，灑滿顆粒狀起司與撲滿番茄醬，烘烤後皮脆起司軟。（記者孫愛薇╱攝影）

Trader Joe's 近年推出多款迷你商品，迷你購物托特包與隔熱袋更引起瘋搶，轉手賣價超過十倍。不只購物袋，還有迷你即食商品，小小份量正適合嘴饞又怕負擔的消費者，在網路上引起話題。

迷你蝦肉刈包（Mini Shrimp Bao），有別傳統中式五花肉口味不同，Trader Joe's新款迷你刈包夾有蝦肉餅，佐以酸甜口感的沾醬，僅需微波不到一分鐘。再加上香菜與小黃瓜，有如中西混合創意料理。

迷你披薩（Spizzico di pizza），一塊迷你披薩約莫五公分，灑滿顆粒狀起司與撲滿番茄醬，烘烤後皮脆起司軟，兩三口即可完食。

迷你港式雞蛋仔（Bubble Waffles），近期剛上架的話題商品，與正統港式雞蛋仔一樣造型。但份量不到一半，隨時想吃雞蛋仔烘烤一下就能上桌。消費者在自行加上巧克力與調味，可以變化出不同的雞蛋仔口味。

迷你荷蘭鬆餅（Maple Poffertjes , mini pancake puffs），在華人 家長常備的冷凍點心之一，烘烤後，外酥內軟，吃起來與台式雞蛋糕，有異曲同工之妙。