日本城抓娃娃機 竟帶動市中心經濟

日本城的抓娃娃機遊戲場正在幫助舊金山振興當地經濟。（取自Google地圖）

舊金山 官員不斷努力吸引人潮回到市中心，但至今不見起色。不過，日本 城一款歷史悠久的遊戲機似乎正在幫助市府實現這一目標。

風行多年的抓娃娃機起源於美國，它靠著看似容易獲得獎品吸引許多玩家，在亞洲引發熱潮，日本後來發展出自已的抓娃娃機品牌，還紅回美國。總部位於日本的Kiddleton在舊金山日本城開設了兩家抓娃娃機遊戲（arcade），大受民眾歡迎。

13歲的安潔莉娜‧吳（Angelina Wu，音譯）表示，她每周至少去一次Kiddleton。她說：「嘗試贏得獎品會讓人上癮！」

日本城商人協會（Japantown Merchants Association）會長橋本（Rich Hashimoto）表示，「整個日本流行文化趨勢已經被炒熱」，他指的是年輕人喜歡的動漫 、漫畫、音樂和收藏品。他說：「就是這裡不斷進駐的那種商店。」

Japan Center Malls社區事務與行銷總監維洛利亞（Greg Viloria）表示，購物中心目前的生意與2010年代初期相比有明顯的不同，他說：「那時來日本城的人很少。」

橋本指出，2016年開始進行的商店轉型，吸引愈來愈多年輕人前來，他們正在幫助振興日本城和舊金山市中心其他商圈的經濟。舊金山市府公布的數據顯示，日本城2023年的銷售稅收入比2019年高出9%。

維洛利亞說，傳統郊區風格的購物中心已經失寵，許多購物中心因此關閉，但是，在一些城市中，少數族裔文化的購物中心取代了傳統購物中心，這一趨勢對日本城有利。他說：「少數族裔文化購物中心對許多人來說，是非常有體驗感的，因為它們提供了其他購物中心不具備的獨特性。」

日本城有一些較傳統的商店現在已不復存在，被一些較新流行文化的商店所取代。橋本說：「我確實懷念這裡的一些傳統與文化類型商店。但話說回來，如果這是人們想要的，我是不會責怪商家的。」

日本城的喧囂與舊金山市中心的空蕩形成鮮明的對比。維洛利亞說：「市中心已不再是人們相聚的地方。我認為，人們在日本城感到比較安全。」