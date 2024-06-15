軍校台生在美遇車禍 灣區僑胞捐2萬助渡難關

徐皓明和媽媽以及外婆。(徐皓明提供)

台灣公派留學生徐皓明一家5月25日在美國科羅拉多州遇重大車禍，他原預計與家人5月30日參與美國空軍官校畢業典禮，徐皓明在車禍後未受到嚴重傷害，但預備前來觀禮的母親與外婆身受重傷。消息一出，不少在美僑胞慷慨解囊，駐舊金山 台北經濟文化辦事處陸續收到僑胞願意捐善款的詢問，並在6月14日收到一筆2萬美元的捐款意願，由住在舊金山灣區 、不願具名的僑胞李小姐捐出。

捐款僑胞李小姐在捐款時非常低調，不願透露過多個人訊息，僅希望透過這筆捐款，略盡棉薄之力幫助徐皓明一家度過難關。她接受本報採訪表示，徐皓明是非常出色的學生，才能被選中來美培訓，身為僑胞能為他做的事情就是提供一些金錢上的援助。

李小姐表示，一開始是在機場的貴賓室看到這則訊息，原本還擔心遇到詐騙，所以聯繫了駐舊金山台北經濟文化辦事處確認真有其事，並且透過辦事處協助將款項捐出，自己並不希望出風頭，出發點只是希望徐皓明的媽媽與外婆早日康復。她也透過本報對徐皓明說，接下來要走的路還很遠，希望這筆捐款能幫助到他。

徐皓明來自台灣澎湖的貧寒家庭，父母靠撿破爛維生，父母皆有身體健康上的問題，他為減少家中負擔，就讀免學費軍校，成績優秀，更獲得美國空軍官校每四年僅三人的公費留學名額，並代表優秀畢業生前往美國西點軍校做交流。在美國空軍官校畢業典禮前夕，不幸與來觀禮的家人同遭嚴重車禍，母親與外婆頸椎受傷，無法進食，且須洗腎，醫療費用預計超過60萬美元。

駐舊金山臺北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，對於僑胞李小姐主動捐款之善舉，他謹代表政府及徐先生家屬表示感謝，並將轉達善款，也呼籲僑界熱心民眾可多利用國防部 為徐皓明家屬設置之捐款專戶：「空軍官校留美學生徐皓明急難救助專戶」，台新銀行岡山分行(812 0816)、帳號:20810100009182。

截稿為止，有科羅拉多台灣同鄉會和科羅拉多台灣人緊急救助會為徐家發起募款救助，在Gofundme募款網站上已經累積超過41萬美元的善款，各界善款持續捐助中，網頁：https://www.gofundme.com/f/support-for-taiwanese-tourists-in-colorado。