聖荷西議會通過新財年53億預算 批准E措施資金重新分配

聖荷西市議會全票通過2024-2025年預算，批准了E措施資金的重新分配，其中1317萬元用於極低收入住房，900萬元用於低收入住房，137萬元用於中等收入住房。（截取自市議會直播）

聖荷西 市議會本周批准了2024-2025年的53億元預算 ，將先前為永久性可負擔房預留的超過2300萬元，轉為專門用於支持該市無住房人口並資助住房建設和運營的資金。

聖荷西預計將在未來一年面臨超過5000萬元的赤字。為了減少赤字，在今年的預算過程中，關於如何使用E提案資金的爭論再次引起關注。

E提案於2020年獲得選民通過，允許對價值超過200萬元的房產徵收房地產轉讓稅，預計明年將產生5000萬元的收入。E提案最初設定了支出優先事項，將大部分資金用於永久性可負擔房。但去年，為了遏制無家可歸現象，市長馬漢（Matt Mahan）提議在臨時解決方案上投入更多資金。

儘管受到住房倡導者的反對，市議會去年6月還是從可負擔住房資金中撥款1230萬元，以支持安全停車場和微型住宅等措施。馬漢最初提議轉移3800萬元。

本周，市議會全票通過2024-2025年預算，批准了E措施資金的重新分配，其中1317萬元用於極低收入 住房，900萬元用於低收入住房，137萬元用於中等收入住房。

「我認為我們在平衡許多不同社區的需求方面做得非常好，包括根據我們的雨水許可證做出的一些重要的新承諾，但也保持了對可負擔住房的承諾，以及公共安全等核心重點領域的其他策略性投資，清理我們的城市並吸引更廣泛的就業和住房投資。」馬漢在會議上說。

市長表示，需要挪用1500萬元來遵守加州指令，在2025年6月之前清理聖荷西的水道。官員們稱，如果無法重新安置居住在小溪沿岸的約500名遊民，可能會面臨每日數萬元的罰款。

先前分配給永久性可負擔住房的資金的另一項轉移，讓許多住房倡導者和非營利組織感到困擾。

「2020年採取該措施時，最初的支出計畫要求分配90%的資金用於建造更多可負擔住房」，住房倡導組織「目的地：家園」（Destination: Home）執行長佛洛文（Jennifer Loving）在給市長和市議會的一封信中表示， 「現在，僅僅四年後，在這些資金多次轉移到其他用途之後，只剩下25%仍然用於建造可負擔住房。」

儘管重新分配資金的投票獲得一致通過，但包括議員奧爾蒂斯（Peter Ortiz）在內的幾位市議員希望確保這不會開創先例。

奧爾蒂斯說：「我想澄清的是，目前優先考慮緊急臨時住房而不是可負擔住房的策略，並沒有結束遊民危機，而只是掩蓋了它。」