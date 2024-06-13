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屋崙2團夥盜竊搶劫30多起被逮 另涉灣區20起重罪

記者劉先進／屋崙報導
屋崙警局12日與市長盛桃聯合宣布，逮捕多起入室搶劫、商業搶劫和商業盜竊案的涉案人員。（記者劉先進╱攝影）
屋崙警局12日與市長盛桃聯合宣布，逮捕多起入室搶劫、商業搶劫和商業盜竊案的涉案人員。（記者劉先進╱攝影）

屋崙警局12日與市長盛桃聯合宣布，逮捕多起入室搶劫、商業搶劫和商業盜竊案的涉案人員。其中包括逮捕兩個由成年人和青少年組成的團夥。警方指他們對30多起商業入室盜竊和搶劫案負有責任。這兩個團夥還涉嫌在灣區及周邊地區犯下另外20起重罪。

另外，現年32歲的嫌犯貝倫斯（Derrick Behrens）被捕。他被控對今年4月12日至30日期間發生在高地公園（Highland Park）社區的四起入室搶劫案負有責任，於5月5日被拘押。在貝倫斯的住所執行搜查令後，找到與入室搶劫有關的多件證據。此案已提交阿拉米達縣地方檢察官辦公室，並對貝倫斯提出指控。

兩個成年人和未成年人的犯罪團夥作案事實，讓人怵目驚心。1月，一夥未成年人在東屋崙盜竊商家的收銀機並持械搶劫。他們最近一次瘋狂作案發生在5月29日。當時這夥人在凌晨4時30分到5時15分之間，沿Hegenberger路、International大道和MacArthur大道犯下至少六起商業入室盜竊和搶劫案。這4名少年均為17歲，被警局逮捕，並受到地檢長辦公室的指控。他們目前都被關押在阿縣少年監獄。

首次出席警局公開記者會的新任警長米切爾（Floyd Mitchell）說，雖然發現的暴力犯罪總數有所下降，但工作遠未完成。非常感謝社區成員和執法夥伴，他們在與警局合作使屋崙更加安全的過程中，發揮關鍵作用。

盛桃說，一年半前她上任時，犯罪率正在上升。當時街頭警力確實比現在少。如今屋崙與阿拉米達縣警、公路巡警（CHP）等地區合作夥伴進行資源分層。恢復行之有效的停火戰略。數據顯示，屋崙積極主動的警務安全策略正在發揮作用。今年犯罪率相比去年降低30%，在過去的幾年裡，犯罪率總體下降17%，其中包括凶殺、襲擊、搶劫和入室盜竊。

屋崙 暴力犯罪 灣區

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