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加州新冠升溫 灣區成重災區 廢水檢測全州病毒含量最高

編譯廖宜怡／綜合報導
加州新冠檢測陽性率不斷上升，廢水檢測顯示各地新冠病毒含量上升，灣區已成重災區。（取自Pexels）
加州新冠檢測陽性率不斷上升，廢水檢測顯示各地新冠病毒含量上升，灣區已成重災區。（取自Pexels）

加州衛生廳表示，加州新冠檢測陽性率近來不斷攀升，而且根據廢水檢測結果，灣區現在是全加州新冠病毒含量最高的地區。

SFGATE報導，史丹福大學廢水數據分析師比德維爾（Amanda Bidwell）表示，在過去21天，灣區收集到的廢水樣本持續檢測到高濃度的新冠病毒。他說，部分地點廢水的新冠病毒濃度是他們有史以來測到過最高的，其中舊金山的新冠病毒濃度已高到接近去年12月和今年1月時的程度。

數據顯示，截至11日，除了舊金山，委利賀（Vallejo）、諾瓦度（Novato）、西康曲柯士達縣、蘇沙利度（Sausalito）、巴洛阿圖、桑尼維爾和聖荷西廢水的新冠病毒含量也很高。

加州廢水新冠病毒含量增加的不只灣區，衛生廳發出聲明說：「和加州許多地區一樣，舊金山廢水的新冠病毒濃度一直在上升，說明新冠病例正在增加中。」

舊金山衛生局曾對SFGATE表示，新冠病例數量一般在春末到夏末會增加。比德維爾說：「我們看到，2023年夏季的新冠高峰期從7月初開始，今年似乎比去年開始得更早。」

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，重複感染現在「如同發條一樣」，儘管它是生物性的，但也是人類行為驅動的。他指出，去年8月，在夏季旅行恢復、人們免疫力下降和熱浪的三重威脅下，加州的新冠病例出現激增。他還表示，人們的抗體通常會在約四個月後下降，代表在冬季感染過新冠的人，夏季可能再度感染。

陳子平表示，新變種病毒的出現和最新疫苗的接種人數愈來愈少，也可能造成廢水新冠病毒濃度上升。加州衛生廳數據顯示，加州目前只有14%的人接種了最新疫苗，意味著人們整體免疫力會下降。

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