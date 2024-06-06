金山狗比兒童多 改變城市風貌

舊金山狗狗數量比兒童人口還多，已成為居民最重要「配件」，正在改變城市風貌。(圖取自舊金山休閒與公園部門臉書)

舊金山 城市裡的狗狗數量，已比兒童人口數還多。隨著時間推移，愈來愈多市區空間與街道設計風格，是對狗存在的直接回應。

「舊金山紀事報」報導，舊金山灣區 資深開發商曼尼（Christopher Meany）表示，過去可能會說需要一個兒童區域，現在，則是需要一個與狗相關的空間。例如Bay Street街道800號街區，位在山腳下的一個封閉遊客區域，經常可見十多隻以上的狗，在人造草坪自由奔跑，這個空間於2021年開放，為Francisco公園的一部分。

「石塊狗公園」（Rocks Dog Park）則提供狗狗們在三分之一畝空間玩耍，狗主人則可在旁邊野餐桌旁放鬆、欣賞海灣全景。公園於去年11月開幕，是一項耗資數十億元建設項目的一部分，目標是將金銀島（Treasure Island）與芳草島（Yerba Buena）的前海軍基地、改造成擁有8000間住房的社區，開發商考量如何吸引潛在居民購買首批連棟房時，就將狗公園納入早期設計中，售價為285萬元以上。

曼尼指出，已見到擁有或想要養狗的潛在買家數量大幅增加，必須為狗兒們設置空間。隨著今年夏天金銀島大型綜合大樓開放，狗狗遊樂區也將隨之開放。他敘述當時項目年輕開發團隊意見，表示狗兒目前是最重要的城市「配件」（urban accessory）。

現尚未知舊金山現在狗狗的確切數量。根據舊金山市動物照護與控制部門數據，過去三年，舊金山市有3萬1592隻狗接受狂犬病疫苗 注射。Zillow去年研究統計，全國租賃公寓家庭有40%養狗、養貓家庭比例則為29%。

倡導金門國家休閒區域的免栓繩進入的非營利組織「SFDog」主席史坦芬斯（Sally Stephens）表示，城市規劃者與開發商似乎開始意識到，狗是家庭的一部分。

舊金山休閒與公園部門目前有36個「狗遊樂區」（dog play area），是2000年代初期數量的兩倍，包括在聯合國與Francisco公園附近新增的圍欄區、Dolores公園、Duboce公園等，允許在指定區域自由放養狗。部門主管金斯伯格（Phil Ginsburg）表示，現在設計或整修公園時，會考慮包括一個免栓繩區域。城市風貌正在改變。