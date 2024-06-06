蘇沙利度人口老化 拖慢建設

蘇沙利度的人口老齡化給市政官員和非營利組織的領導者帶來了挑戰。（取自臉書）

「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，蘇沙利度（Sausalito）市已不再年輕，據十年一次的人口普查 數據，到2020年，該市約有9%的居民年齡在18歲以下。加州 有少數幾個擁有至少5000名居民的社區，其中每10名居民中只有不到1名是兒童，蘇沙利度市便是其中之一。蘇沙利度的鄰居馬連市（Marin City），2020年約有21%的居民年齡在18歲以下。這兩個社區共用一個學區。

部分由於兒童人口較少，蘇沙利度的居民往往比美國其他地區的居民年齡要大。根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）的數據，蘇沙利度2018年至2022年的年齡中位數約為54歲，高於全國39歲的水平。1980年，該市的年齡中位數僅為35歲，而美國的年齡中位數為30歲。

蘇沙利度的人口老齡化給市政官員和非營利組織的領導者帶來了挑戰，由於該社區經常強烈反對新建住房，同時滿足老居民和新移民的需求成為一大難題。

由於缺乏新住房，再加上人口老齡化，導致蘇沙利度人口略有下降，從1990年的約7200人降至2024年的6900人。

蘇沙利度根據1985年選民通過的一項法律，嚴格限制大部分商業和工業區的開發。一些居民甚至強烈反對在蘇沙利度的部分地區開發住宅，認為更多的住宅會惡化交通、遮擋景觀並使基礎設施不堪重負。

儘管如此，許多居民還是承認需要更多的住房，認為蘇沙利度的住房選擇不能滿足社區的需求。居民表示，他們尤其擔心住房成本和輔助生活設施的缺乏。但是，對於在哪裡建造住房存在很大分歧。

在老年居民普遍缺乏住房的情況下，蘇沙利度村（Sausalito Village）等非營利組織挺身而出，提供關鍵服務。該組織為繳納年費的會員提供交通服務和跑腿服務，並定期組織社交活動。蘇沙利度老齡友好組織舉辦自然漫步活動，並倡導為老年人提供更多資源。

這座城市沒有很多年輕家庭，家長們可能會去其他地方尋找優質學校。

很多人認為這座城市需要經濟適用房，以便讓老年人縮小規模，也能為新來者騰出空間。蘇沙利度需要更多的家庭，這也是吸引他們的一個好方法。