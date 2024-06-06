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攀岩高手巴瑞特 性侵女粉絲判終身監禁

編譯林思牧／綜合報導
攀岩高手巴瑞特(Charles Barrett)因性侵罪被判終身監禁。 (灣區NBC電視截圖)
攀岩高手巴瑞特(Charles Barrett)因性侵罪被判終身監禁。 (灣區NBC電視截圖)

全球知名的職業攀岩高手巴瑞特(Charles Barrett)，被控在2016年於優勝美地國家公園多次強姦一名當時19歲的女粉絲。2月他被陪審團裁決有罪。6月4日法官判處他終身監禁的重刑。

舊金山紀事報報導，沙加緬度聯邦法院的法官門德茲(John Mendez)4日宣判巴瑞特終身監禁的懲罰。巴瑞特出生於灣區的聖他路薩(Santa Rosa)。太浩季刊(Tahoe Quarterly)在2019年的一期中，讚譽巴瑞特是加州許多攀岩路線的先鋒。

2016年巴瑞特多半時間住在優勝美地，法庭文件指出，19歲的受害女子陳述，那天巴瑞特邀請她一起到山頂上觀賞流星雨(meteor shower)，後來巴瑞特在四下無人的偏遠處把她按在地上將她強姦。回到巴瑞特的小木屋以後，巴瑞特整夜性侵她，次日上午又兩度強姦她。

審判中有另外三名女子作證，指控巴瑞特先前也曾借他的名聲引誘她們，對她們性侵。在那些事件中巴瑞特都沒有被控罪，但巴瑞特有其他前科。2005年一位優勝美地公園巡警(park ranger)給巴瑞特開了一張醉酒駕車罰單，後來巴瑞特把那名巡警私人車輛的輪胎刺破報復。

11年之後，巴瑞特還沒忘記那樁舊恨，他威脅要殺掉那名巡警的孩子。在今年的庭審之前，巴瑞特曾經打過幾百通電話，對受害人和證人發出威脅。聯邦檢察官陶博特(Phillip Talbert)指出，巴瑞特長久以來對多名女子進行性暴力侵犯，求刑終身監禁並不過分。

巴瑞特的辯護律師韓納西(Tomothy Hennessy)與托瑞斯(David Torres)向法官求情，指出雖然巴瑞特因為酗酒誤事，但他是一個心地善良的人，譬如有一位全身癱瘓的老人希望攀到長毛象湖(Mammoth Lakes)地區一個4000呎山峰，巴瑞特自願免費替那位長者設計了一個滑板擔架，那位老人才能達成心願。

巴瑞特的母親懷曼(Joan Wyman)也向法官求情，但法官仍舊判他終身監禁。辯護律師指出，16年有期徒刑是應有的懲罰，終身監禁太過分，他們會提出上訴。

巴瑞特 優勝美地 加州

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