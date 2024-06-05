華運會保齡球賽 參賽人數創高

駐舊金山台北經文處共18人組隊參加華運會保齡球賽，處長賴銘琪（中）及經文處隊員與華運會志工合影。（受訪者提供）

第40屆金山灣區 華人運動大會保齡球賽日前在庫比蒂諾舉行。駐舊金山 經文處處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、僑務委員呂玉貞、魏德珍等出席了本次活動。游美玉負責電腦計分，總結各組優勝名單。

賴銘琪表示，經文處此次有18名同事參賽，以實際行動支持華運會。這是他自己第四次參加華運會保齡球賽，很高興成績每次都有進步–第一次平均70分，第二次平均80分，第三次平均90分，今天相信可以達到平均100分。但重要的是參與的精神，「即使每次都洗溝，還是會堅持到底，絕不退縮。」

華運會主委陳朝全感謝大家來參加盛大的保齡球比賽，表示今年的比賽比往年更熱烈，更多人參加。華運會的主要目的就是推廣「運動會友」，希望大家有機會都來參加華運的運動大會，促進身體的強健。

僑教中心主任莊雅淑表示，非常開心能參加華運會的保齡球活動。雖然自己不會打保齡球，但是每次都一定要到場為大家加油。感謝華運會主委和成員主辦這麼多的精彩賽事，讓僑社好朋友共聚在一起。一起通過運動賽事來凝聚僑心。祝福在座的好朋友都能獲得自己理想的成績。

據悉，本屆保齡球賽共有120名參賽者，為歷屆最多。分32個球道，同時依據性別、年齡分14個組別進行比賽。除經文處派出18人參賽外，北加州 中國大專校友會聯合會有24人參加，是最大的參賽隊伍。經過數小時的激戰，最後由校聯會獲得團體總冠軍、2 Cool Under Pressure獲得團體亞軍、直一分部獲得團體季軍。