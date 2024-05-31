麥法恩選市長 承諾提供全民托兒服務

市長候選人麥法恩宣布他關於兒童照料方面的承諾和政策計畫。（記者楊逸辰/攝影）

前舊金山 市長、現市長候選人麥法恩(Mark Farrell) 30日宣布他關於兒童照料方面的承諾和政策計畫，他表示，他的願景是為舊金山每個家庭都提供全民托兒服務，使舊金山成為世界上最適合養育家庭的城市。

「我競選市長，是為了幫助舊金山成為世界上最適合養家的城市。但現在，城市的大多數家庭都無法得到休息，」麥法恩說，「托兒服務太貴而且太難找，現狀迫使許多父母，尤其是母親，在職業和照顧孩子之間做出選擇。」

他表示，如若當選，在擔任市長的第一天他就將推動他的計畫，確保舊金山的每個家庭都能獲得負擔得起的優質托兒服務。「投資 我們的孩子和家庭就是投資於我們城市的未來。」

據了解，舊金山平均每個家庭每年要支付約2萬2000元的嬰兒護理費用，和約2萬1000元的學前護理費用，而州政府提供的報銷無法完全涵蓋這些費用。

麥法恩團隊表示，約4億元的提案資金在現任市長的領導下並未被完全充分利用，如今舊金山育兒方面的需求仍然大大超過容量。團隊稱，這是布里德缺乏能力和責任感的體現，如果麥法恩成為市長，他致力於消除有效利用這些資金的障礙，幫助每年補貼超過1萬3000名兒童的保育費用，確保每個家庭都能獲得負擔得起的優質兒童照顧服務。

麥法恩宣布，他關於育兒方面的具體計畫如下：

1.為家庭提供補貼，讓照護兒童變得更實惠、更普及。為低收入 和中等收入個人和家庭提供補貼，幫助父母和監護人負擔當地的托兒服務，確保不同收入水平的人都能獲得托兒服務，並使所有人都能負擔得起和獲得托兒服務。

2.與舊金山聯合校區（SFUSD）合作確定近期人員配備和空間資源。

3.與當地院校建立長期招募管道。作為市長，他將指示與舊金山市立大學、舊金山州立大學和舊金山大學合作，制定兒童保育職業培訓和招聘計畫。

4.領導與文化改革。作為市長，麥法恩將要求領導層對結果負責，包括在需要時任命新的領導層。

5.賦予工人權力並增加勞動力供應，以滿足不斷增長的兒童保育需求。透過提高兒童保育人員的薪資、解決合格專業人員的短缺問題，來增加兒童保育設施。