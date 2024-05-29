沈仁達醫師講座 為台大校友解惑

沈仁達醫師醫療講座，討論美國各種不同的醫療系統及醫療保險並解答校友提問。 （記者徐蓓蓓/攝影）

北加州 台大校友會26日在庫比蒂諾Quinlan社區中心舉辦沈仁達醫師醫療講座，討論美國各種不同的醫療系統及醫療保險 ，並解答校友提問。

沈仁達1970 年台大醫科畢業，舊金山 加大（UCSF）生理學博士；接受UCSF大學本院婦產科及南加大（USC） 婦癌專科訓練；曾任教紐約哥倫比亞教學醫院，為舊金山加州太平洋醫學中心婦癌科前主任，現任UCSF 婦產科及生殖科學臨床教授。

沈醫師從去年11月開始就接受校友會的邀請，主持了Line 線上醫療諮詢平台，希望給予校友們一個安心的健康諮詢。這期間已經包括了糖尿病、脊柱與高血壓、心血管、腦血管等等的各項主題，校友們的互動分享也非常的熱絡。

當天的講座特別介紹了包括大學醫院、私立醫院、低收入醫院等在內的北加各類醫院系統；大學醫院醫師、私人醫師、全職醫師以及住院病人醫師等在內的醫師類別；還有Medicare，Kaiser, PPO, HMO等各類醫療保險。

演講部分結束後，沈醫師現場解答校友們關於醫療語言溝通，醫生選擇等方面的諸多疑問。沈醫生說，自己不希望病人因為找不到醫生而遇到危險，因此手機24小時都開機。雖然偶爾會遇到騷擾電話，但大部分病人都很有邊界感。

他建議大家通過朋友介紹，親身體驗，和多方比較等方式挑選合適自己的醫生；鼓勵大家在美國不需要怕醫生，可以試著和醫生建立一些personal touch，問診效果可能更好。