我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

沈仁達醫師講座 為台大校友解惑

記者徐蓓蓓/庫比蒂諾報導
沈仁達醫師醫療講座，討論美國各種不同的醫療系統及醫療保險並解答校友提問。 （記者徐蓓蓓/攝影）
沈仁達醫師醫療講座，討論美國各種不同的醫療系統及醫療保險並解答校友提問。 （記者徐蓓蓓/攝影）

加州台大校友會26日在庫比蒂諾Quinlan社區中心舉辦沈仁達醫師醫療講座，討論美國各種不同的醫療系統及醫療保險，並解答校友提問。

沈仁達1970 年台大醫科畢業，舊金山加大（UCSF）生理學博士；接受UCSF大學本院婦產科及南加大（USC） 婦癌專科訓練；曾任教紐約哥倫比亞教學醫院，為舊金山加州太平洋醫學中心婦癌科前主任，現任UCSF 婦產科及生殖科學臨床教授。

沈醫師從去年11月開始就接受校友會的邀請，主持了Line 線上醫療諮詢平台，希望給予校友們一個安心的健康諮詢。這期間已經包括了糖尿病、脊柱與高血壓、心血管、腦血管等等的各項主題，校友們的互動分享也非常的熱絡。

當天的講座特別介紹了包括大學醫院、私立醫院、低收入醫院等在內的北加各類醫院系統；大學醫院醫師、私人醫師、全職醫師以及住院病人醫師等在內的醫師類別；還有Medicare，Kaiser, PPO, HMO等各類醫療保險。

演講部分結束後，沈醫師現場解答校友們關於醫療語言溝通，醫生選擇等方面的諸多疑問。沈醫生說，自己不希望病人因為找不到醫生而遇到危險，因此手機24小時都開機。雖然偶爾會遇到騷擾電話，但大部分病人都很有邊界感。

他建議大家通過朋友介紹，親身體驗，和多方比較等方式挑選合適自己的醫生；鼓勵大家在美國不需要怕醫生，可以試著和醫生建立一些personal touch，問診效果可能更好。

醫療保險 加州 舊金山

上一則

翻過鐵絲網 聖比尼度縣暴力犯越獄

下一則

「救援未到，你就是救援」 急難救助協會6/9開講

延伸閱讀

布里德任命華裔李康儀 為受害者和證人權利辦公室主任

布里德任命華裔李康儀 為受害者和證人權利辦公室主任
漁人碼頭2餐廳告官 舊金山市府：企圖逃脫170萬租金

漁人碼頭2餐廳告官 舊金山市府：企圖逃脫170萬租金
賴曾被指卡管 教長：不再讓政治干預學術自由

賴曾被指卡管 教長：不再讓政治干預學術自由
海軍舊金山號紀念碑 緬懷二戰犧牲船員

海軍舊金山號紀念碑 緬懷二戰犧牲船員
研究：AI辨識重病者準確度達89% 醫師86%

研究：AI辨識重病者準確度達89% 醫師86%

熱門新聞

Charlotte Russ的孩子在海灘上撿了72個蛤蜊。(翻攝ABC30 Action News YouTube )

這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

2024-05-23 22:55
Redfin房地產網站在官網上公開案發屋的屋內陳設，屋內乾淨明亮。（截圖自Redfin）

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

2024-05-25 14:40
輝達創辦人黃仁勳首度站上大聯盟開球，一球直接落入捕手手套中。（主辦單位提供）

黃仁勳大聯盟開球後秒回台北 網友驚矽谷任意門出現了

2024-05-26 17:16
舊金山台灣日25日在屋崙運動家職棒隊主場隆重揭幕，輝達創辦人暨首席執行官黃仁勳擔任開球來賓。他在球場帶起黃仁勳旋風，粉絲圍追堵截，希望拿到簽名和合影。（記者劉先進╱攝影）

NVIDIA黃仁勳首次站上大聯盟 逾4000台灣粉絲瘋狂

2024-05-25 21:10
新變種病毒FLiRT導致加州新冠確診病例增加。專家稱，是FLiRT傳播力較高和人們免疫力降低造成。(圖取自CDC官方臉書)

新變種病毒FLiRT 導致加州新冠病例增加

2024-05-23 18:16
一些華人團購的櫻桃個頭過小的，破皮裂開的，甚至雙胞胎畸形果很多。（受訪者提供）

櫻桃季到來 華人團購櫻桃卻踩到雷

2024-05-23 21:45

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費