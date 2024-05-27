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埃及斑蚊疫情擴大 聖荷西擬撲殺

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
埃及斑蚊大約1/4吋長，背部和腿部有黑白相間花紋。（病媒中心提供）
埃及斑蚊大約1/4吋長，背部和腿部有黑白相間花紋。（病媒中心提供）

聖他克拉拉縣病媒中心計畫29日開始對東聖荷西Machado Lane一帶居民區進行一系列治理，希望根除可以傳播寨卡病毒、登革熱和黃熱病的埃及斑蚊。埃及斑蚊此前主要分布在南美和非洲等地，並給當地的公共健康造成了嚴重威脅。

病媒中心4月初以來，已經在這一帶發現12隻這種會白天咬人的蚊子。此前啟動的一級響應措施包括在居民的協助下，對私有物業中可能的蚊子棲息地施用蚊子幼蟲殺蟲劑。

第一輪的治理大約會在29日上午8時30分左右開始。接下來幾個月，病媒中心會進行數輪治理行動。治理的內容是「廣域除幼蟲劑噴灑」，大概會持續兩個小時，以車載噴霧的方式噴灑針對蚊子幼蟲的細菌性殺蟲劑。殺蟲劑由土壤中自然生長的細菌製成，對益蟲、其他形式的野生生物和人類無害。

「廣域除幼蟲劑噴灑」和去年曾經施行的「西尼羅河病蚊消殺（撲殺）治理」不同之處在於使用了不同種類的殺蟲劑，在白天而不是晚上進行，目標是殺滅幼蟲而不是成蟲。

病媒中心和縣公共衛生部門官員28日晚上6時，會在聖荷西Alum Rock Branch Library召開社區會議通知居民有關治理信息，並回答提問。病媒中心同時希望東聖荷西居民檢查住宅內外有無可以成為蚊子棲息地的死水，並清除掉。

據悉，此次是聖他克拉拉縣第二次發現埃及斑蚊。上一次是2022年秋季在聖荷西北部的一處工業設施。當時病媒中心及時在第一時間清除了病蚊。

這次的事態更為嚴重。首先蚊子數量更多，而且分佈地帶更廣。目前正值春夏之交，也是蚊子活動的高峰時期。

病媒中心並不知道這些埃及斑蚊是何時來到東聖荷西的，推測很可能蟲卵是在不知情的情況下被夾帶入境。埃及斑蚊在沒有水的情況下可以休眠一整年或更長時間。

聖荷西

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