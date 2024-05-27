減少事故 舊金山力推車速限制立法

舊金山多處交通路段限速每小時20哩。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議會和民選官員致力於提出車速限制立法，以減少道路交通事故。在過去十年，舊金山花費了數億元用於減少交通死亡事故。研究結果稱，車輛行駛速度越快，事故後果就越嚴重。車輛時速25哩，大約9成事故沒有生命危險。但當時速50哩，駕駛者存活率就低於一半。

加州 參議員威善高 (Scott Wiener) 最近提出SB 961法案，要求到2032 年在加州製造或銷售的所有新車上安裝「智能限速器」，將車速自動限制在不超過法定限制10哩以上，以減少交通意外。舊金山當地也通過立法加速交通測速相機的安裝，並確保相機能在2025年投入使用。

如果SB 961法案獲得通過，2027年款的新車開始將增設「智能限速器」。這項ISA技術是使用GPS或者汽車攝影機，來確定道路上的行車速度限制，可以防止車輛超過特定速度。當超過限制速度時，則會向司機發出警告，或相應地限制汽車的速度。限速器並不會安裝於緊急救援汽車中。

加州立法機構通過了AB 645號法案，允許舊金山以及其他五個城市實施為期五年的超速安全攝像機試點。 布里德表示，創造更安全的街道首先要解決速度問題，這也是交通事故造成傷亡的最大原因。 現在要盡快將這些攝影機安裝在街道上，這是拯救生命的關鍵工具。

市府律師邱信福（David Chiu ）表示，在全國200多個城市，自動測速執法已被證明可以減慢駕駛者的速度並挽救生命。2017年，他在擔任州議員期間，曾在州議會提出了第一個自動超速執法法案。 他從未想過要花七年的時間才能完成，但很高興終於看到它在舊金山成為現實。 他感謝所有為這項拯救生命的技術而奮鬥的倡導者和政策制定者。

2017年至2021年間，加州平均每年有3933人死於交通意外，其中約三分之一是與超速有關。SB 961如果實施，將是美國第一個施行限速器的州。歐盟類似立法今年7月就將生效。

威善高表示，加州與全美疫情 出現後，車禍死亡人數就快速增加，但這是可以避免的。只有靠立法推動增加安全措施，才能避免超速對加州人的傷害。