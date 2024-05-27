金山市大畢業典禮 校董王兆倫致辭勉勵

王兆倫代表學校向吉祥物公羊洛基頒發了感謝狀，感謝其多年來在志願服務中發揮的作用。（受訪者供圖）

舊金山 市立大學日前舉行2024屆畢業典禮，800多名學生參加。學校前橄欖球教練拉什（George Rush）和校董會主席王兆倫（Alan Wong）致辭演講。

拉什因執教加州 橄欖球歷史上奪冠次數最多的球隊而聞名。於2022年3月入選加州社區學院橄欖球教練協會名人堂。他在典禮上發表演講表示，知道什麼才是真正重要的。認可、地位和經濟上的成功固然美好，但在不期望任何認可或回報的情況下，默默地為他人做一些事情，這種真誠的善舉才是冠軍。

「給需要幫助的人一兩塊錢，而不懷疑他們的動機，這就是冠軍。用積極和鼓勵的話語鼓勵感到壓力和失敗的人，這就是冠軍。花時間對對你好的人說謝謝和感激，這就是冠軍。當你們今天離開學校時，你們將進入一個動盪不安的世界，一個急需大小冠軍的世界。這個世界急需感恩、同情、關愛和善良。因此，我再次問你們，你們將如何被世人銘記？」

王兆倫說，感謝城市學院的學生為了獲得學位經歷了許多挑戰，包括學生需要一邊上學一邊工作、照顧家人和孩子，以及作為移民克服語言障礙。他說，自己的家庭也曾經歷的學習歷程，市大幫助他的父親在完成烹飪課程後成為一名酒店廚師。他在市大免費修讀的課程，加上大學先修課程的學分，以及聖地牙哥 加大修讀的額外課程，幫助他在19歲時從學士學位，「市大也是我家庭成長歷程的一部分。我毫不懷疑，如果你們繼續努力，你們都會像我一樣，讓家人感到驕傲。」

王兆倫代表學校向吉祥物公羊洛基頒發了感謝狀，感謝其多年來在志願服務中發揮的作用。