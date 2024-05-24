優視6/1十周年慶典 黃國倫寇乃馨來美助陣
成立於2014年的優視頻道（UChannel TV）將於6月1日（周六）在矽谷生命河靈糧堂舉行十周年慶典「夢想起飛，沒有不可能」。台灣知名音樂人黃國倫與知名媒體人寇乃馨特地來美助陣，擔任活動表演嘉賓。優視多位節目主持人將在總經理劉效宏的帶領下參與其中。當天還有抽獎，獎品包括機票、iPhone 15、禮券。
黃國倫和寇乃馨22日才下飛機，次日就現身優視十周年慶典記者會。二人在現場與主持人展現出機智幽默的互動，為活動增添歡樂氛圍。黃國倫還在現場彈唱了一首由他作曲的「我願意」。
黃國倫是製作人，唱作人，詞曲作家，選秀評審，主持人，演說家，夢想家，金馬獎，金曲獎得主。他寫出過許多好歌，讓歌手們走紅，而他第一次開個人研創會就成功挑戰了可以容納十萬人的北京鳥巢，也是第一位站上紐約卡內基音樂大廳演出的華人流行歌手。慶典當天黃國倫將呈現他在鳥巢演唱會「沒有不可能」的經歷。
寇乃馨是主持人、演說家，她參加中國綜藝節目「我是演說家」的單隻影片累計超過21億人次觀看。近幾年與黃國倫一起投入自媒體內容創作與直播，與年輕人後輩拚技術、拚創意、拚體力。她自稱在大陸做了五六百場直播，所得夠在台灣再買一套房，目前單隻影片全網播放可達幾百萬。慶典當天她將以「AI時代新媒體的重要性」為題進行演講，分享她的心得與經驗。
劉效宏表示，優視與黃、寇夫妻是「天作之合」。這次慶典的主題源自黃國倫的歌曲「讓夢想起飛」，「沒有不可能」。黃國倫和寇乃馨本人也一直在「追夢」和「實現不可能」。正如十年前優視創立時，開辦一家華人電視台服務公益與慈善機構的想法也曾遭到質疑。如今優視已經拓展到紐約和台北，並覆蓋電視與網路新媒體。
劉效宏說，每個人都有自己的夢想，但整個華人群體也有共同的夢想。「夢想起飛，沒有不可能」不只是優視十周年的主題，而是每個人生命的主題。
日期：6月1日，周六
時間：10時開始入場，10時30分典禮開始
地址：1177 Laurelwood Rd., Sant Clara, CA 95054
購票網址：www.eventbrite.com/e/864390885407
上一則
紐森欲砍白卡針灸醫療報銷 華裔社區代表、患者、議員集會抗議
下一則
FB留言