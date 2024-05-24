優視6/1十周年慶典 黃國倫寇乃馨來美助陣

台灣知名音樂人黃國倫與知名媒體人寇乃馨赴美助陣優視頻道十周年慶典，擔任活動表演嘉賓。(記者葛歆睿╱攝影)

成立於2014年的優視頻道（UChannel TV）將於6月1日（周六）在矽谷 生命河靈糧堂舉行十周年慶典「夢想起飛，沒有不可能」。台灣知名音樂人黃國倫與知名媒體人寇乃馨特地來美助陣，擔任活動表演嘉賓。優視多位節目主持人將在總經理劉效宏的帶領下參與其中。當天還有抽獎，獎品包括機票、iPhone 15、禮券。

黃國倫和寇乃馨22日才下飛機，次日就現身優視十周年慶典記者會。二人在現場與主持人展現出機智幽默的互動，為活動增添歡樂氛圍。黃國倫還在現場彈唱了一首由他作曲的「我願意」。

黃國倫是製作人，唱作人，詞曲作家，選秀評審，主持人，演說家，夢想家，金馬獎，金曲獎得主。他寫出過許多好歌，讓歌手們走紅，而他第一次開個人研創會就成功挑戰了可以容納十萬人的北京鳥巢，也是第一位站上紐約卡內基音樂大廳演出的華人 流行歌手。慶典當天黃國倫將呈現他在鳥巢演唱會「沒有不可能」的經歷。

寇乃馨是主持人、演說家，她參加中國綜藝節目「我是演說家」的單隻影片累計超過21億人次觀看。近幾年與黃國倫一起投入自媒體內容創作與直播，與年輕人後輩拚技術、拚創意、拚體力。她自稱在大陸做了五六百場直播，所得夠在台灣再買一套房，目前單隻影片全網播放可達幾百萬。慶典當天她將以「AI時代新媒體的重要性」為題進行演講，分享她的心得與經驗。

劉效宏表示，優視與黃、寇夫妻是「天作之合」。這次慶典的主題源自黃國倫的歌曲「讓夢想起飛」，「沒有不可能」。黃國倫和寇乃馨本人也一直在「追夢」和「實現不可能」。正如十年前優視創立時，開辦一家華人電視台服務公益與慈善機構的想法也曾遭到質疑。如今優視已經拓展到紐約和台北，並覆蓋電視與網路新媒體。

劉效宏說，每個人都有自己的夢想，但整個華人群體也有共同的夢想。「夢想起飛，沒有不可能」不只是優視十周年的主題，而是每個人生命的主題。

日期：6月1日，周六

時間：10時開始入場，10時30分典禮開始

地址：1177 Laurelwood Rd., Sant Clara, CA 95054