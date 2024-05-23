矽谷高中教師 再為加薪抗爭

矽谷的高中教師們正在又一次地為能夠得到更高的薪資而抗爭。（翻攝自金寶市聯合高中學區官網）

根據聖荷西焦點報（San Jose Spotlight）報導，矽谷 的高中教師們正在又一次地為能夠得到更高的薪資而抗爭。大約100名教師參加5月16日舉行的最後一次學校董事會議，要求提高工資，以防止在6月30日合約到期之前離開學區 的教師數量過高。

維加（Melanie Vega）是一名30歲的英語教師，她在矽谷工作七年，除了碩士學位津貼外，每年收入約為9萬8500元。她仍然和父母住在一起，因為她負擔不起工作地點的生活費用，她每年為加薪而進行的艱苦掙扎並不是她開始職業生涯時所設想的，如今的她由於無法保證下一學年的加薪，再加上每天的工作壓力，她決定停止教學並離開位於南灣的「金寶市聯合高中學區」。

金寶市聯合高中學區（The Campbell Union High School District）替聖荷西、金寶市和薩拉度加等城市約8600名學生提供服務，該學區不會根據下一學年的現有報價向教師加薪，除非增加財產稅（該學區主要依賴財產稅） 。根據金寶市高中教師協會（CHSTA）數據統計，如果財產稅增加7%，教師的薪水可能可以增加1%。

在南灣知名高中Leigh High任教19年的心理學教師兼CHSTA的談判主席斯邁利（Celeste Smiley）分析，根據過去的數據，增稅7%不太可能。根據聖他克拉拉縣評估辦公室最近的一份學校收入報告，該學區稅收在2022-23學年和2023-24學年增長了約6.6%。斯邁利表示，學區告訴談判團隊，由於預算預計會減少，今年需要保持節儉。不過她對這種推理持懷疑態度，因為這種預測以前就出過錯。

「這真的令人擔憂，你知道，令人沮喪的是，當我們的成本不斷增加，而且我們正在失去老師時，他們卻提供0%的薪酬增長。」斯邁利說。教師協會對學區提出的是未來三年的一項浮動比例加薪的提案，從第一年加6%開始，然後降至第二年的5.5%，最終在第三年降至5%。

自2007年起擔任該學區CHSTA主席兼歷史老師的麥卡錫 （Kim McCarthy）回憶，去年夏天，教師們和學區的談判陷入僵局，調解人介入後，學區和工會就本學年加薪9.5% 達成一致。而本周早些時候，教師工會和學區會見了一名調解員，討論解決方案。麥卡錫表示，她希望調解能盡快結束談判。

「人們真的很想在矽谷紮根，」她說， 「人們真的想知道，第一，他們可以擁有跟上生活成本的權利，第二，他們將在一個想要增加人口的地區受到重視和讚賞。」