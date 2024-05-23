我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就讀戴維斯加大亞裔女大生 舊金山失蹤

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 釀6死、多人受傷

矽谷高中教師 再為加薪抗爭

記者楊逸辰／綜合報導
矽谷的高中教師們正在又一次地為能夠得到更高的薪資而抗爭。（翻攝自金寶市聯合高中學區官網）
矽谷的高中教師們正在又一次地為能夠得到更高的薪資而抗爭。（翻攝自金寶市聯合高中學區官網）

根據聖荷西焦點報（San Jose Spotlight）報導，矽谷的高中教師們正在又一次地為能夠得到更高的薪資而抗爭。大約100名教師參加5月16日舉行的最後一次學校董事會議，要求提高工資，以防止在6月30日合約到期之前離開學區的教師數量過高。

維加（Melanie Vega）是一名30歲的英語教師，她在矽谷工作七年，除了碩士學位津貼外，每年收入約為9萬8500元。她仍然和父母住在一起，因為她負擔不起工作地點的生活費用，她每年為加薪而進行的艱苦掙扎並不是她開始職業生涯時所設想的，如今的她由於無法保證下一學年的加薪，再加上每天的工作壓力，她決定停止教學並離開位於南灣的「金寶市聯合高中學區」。

金寶市聯合高中學區（The Campbell Union High School District）替聖荷西、金寶市和薩拉度加等城市約8600名學生提供服務，該學區不會根據下一學年的現有報價向教師加薪，除非增加財產稅（該學區主要依賴財產稅） 。根據金寶市高中教師協會（CHSTA）數據統計，如果財產稅增加7%，教師的薪水可能可以增加1%。

在南灣知名高中Leigh High任教19年的心理學教師兼CHSTA的談判主席斯邁利（Celeste Smiley）分析，根據過去的數據，增稅7%不太可能。根據聖他克拉拉縣評估辦公室最近的一份學校收入報告，該學區稅收在2022-23學年和2023-24學年增長了約6.6%。斯邁利表示，學區告訴談判團隊，由於預算預計會減少，今年需要保持節儉。不過她對這種推理持懷疑態度，因為這種預測以前就出過錯。

「這真的令人擔憂，你知道，令人沮喪的是，當我們的成本不斷增加，而且我們正在失去老師時，他們卻提供0%的薪酬增長。」斯邁利說。教師協會對學區提出的是未來三年的一項浮動比例加薪的提案，從第一年加6%開始，然後降至第二年的5.5%，最終在第三年降至5%。

自2007年起擔任該學區CHSTA主席兼歷史老師的麥卡錫（Kim McCarthy）回憶，去年夏天，教師們和學區的談判陷入僵局，調解人介入後，學區和工會就本學年加薪9.5% 達成一致。而本周早些時候，教師工會和學區會見了一名調解員，討論解決方案。麥卡錫表示，她希望調解能盡快結束談判。

「人們真的很想在矽谷紮根，」她說， 「人們真的想知道，第一，他們可以擁有跟上生活成本的權利，第二，他們將在一個想要增加人口的地區受到重視和讚賞。」

學區 矽谷 麥卡錫

上一則

「汲古書會」師生聯展 揮灑「翰墨奇緣」

下一則

金山驗屍官辦公室：推廣恢復治療 毒品過量死亡人數下降

延伸閱讀

眾議員特別選舉 方文思勝出 接麥卡錫任期

眾議員特別選舉 方文思勝出 接麥卡錫任期
玻璃砸落孩童身上 男子涉襲擊、虐兒被捕

玻璃砸落孩童身上 男子涉襲擊、虐兒被捕
挺台入WHA 聖荷西急難救助協會快閃爭取支持

挺台入WHA 聖荷西急難救助協會快閃爭取支持
高中科工賽 聖荷西華生奪亞軍

高中科工賽 聖荷西華生奪亞軍
北聖荷西好市多 金條攤位「看多買少」

北聖荷西好市多 金條攤位「看多買少」

熱門新聞

年初矽谷發生華裔谷歌工程師命案，凶宅18日掛牌上市。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

2024-05-19 16:59
因為山火風險、成本等原因，加州產物保險漲價危機還在持續，不少華人叫苦不堪。（記者劉先進╱攝影）

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

2024-05-16 12:06
金金餐廳要結束營業也引發台灣僑界趕緊去餐廳追憶，駐舊金山台北經濟文化辦事處長(左6)17日攜帶眾多僑領前往捧場。（金金餐廳提供）

矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店

2024-05-17 21:01
季節限定款紫薯鬆餅粉再度上架，更多的周邊商品，顯見紫薯風潮還未降溫。（記者孫愛薇／攝影）

Trader Joe's爆款 紫薯鬆餅粉再掀風潮

2024-05-16 02:00
矽谷晶片製造商輝達（Nvidia ）以3億2600萬元的價格購買了其在聖他克拉拉的長期總部大樓。（電視新聞截圖）

輝達砸3.2億 買下聖市總部大樓

2024-05-16 12:19
比爾蓋茲出現在復刻版查克柏格哈佛大學寢室的場景中。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

查克柏格妻複製當年創業小屋 為丈夫40歲慶生 比爾蓋茲現身

2024-05-18 02:19

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心