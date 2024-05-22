我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛機上走動伸展盡快回座位 安全帶指示燈滅還是要繫好

曾演出「麻辣教師GTO」 日本資深男星中尾彬心衰過世 享壽81歲

海釣、派對、自駕 遊艇成華人奢華享受

記者徐蓓蓓╱舊金山報導
很多用於海釣的快艇都配有裝餌料用的冰櫃，並且配有數個馬達，動力十足。 （記者徐蓓蓓╱攝影）
很多用於海釣的快艇都配有裝餌料用的冰櫃，並且配有數個馬達，動力十足。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

遊艇在華人社會傳統中常常被認為是身份地位的象徵，是億萬富翁的玩具。美國的富豪們也不例外。不過在海岸線綿長、海洋資源豐富的加州，除了富豪們動輒上千萬美元甚至上億的奢華遊艇之外，民間也有著很深的航海傳統。不斷富裕起來的華人也開始通過海釣、派對和自駕等多種方式享受遊艇的樂趣。

一般說來，尺寸大於60呎的屬於大型豪華遊艇，而小於這個尺寸的是一般民眾可以負擔的普通遊艇。而普通遊艇中又以用作海釣的釣魚艇最多，占到全部小艇的一半以上。因為加州內陸水系不算發達，且有水汙染的憂慮。因此無論是南加和北加，海釣這項運動都非常流行。

愛吃新鮮活魚，喜愛垂釣的華人就是海釣的積極參與人群。以舊金山灣區而言，從蒙特雷灣、半月灣、舊金山碼頭到屋崙碼頭都有日常海釣活動可以報名。一般費用在200元以下，包括來回時間在8小時以內。也有喜愛垂釣的人士，自己購得價格適中的釣魚艇，隨時出海享受樂趣。據説離岸一個小時左右的地方，就可以遠離塵囂，安心垂釣，還可以自在欣賞鳥類和海洋生物。

另一種頗受華人歡迎的遊艇休閒方式，就是遊艇派對。且不說矽谷炙手可熱的新創公司年會包下整座豪華遊艇辦活動，灣區成功的房地產經紀都有包遊艇給高淨值客戶開派對的。很多家境不錯，教育背景優越，畢業就拿到大廠包裹的年輕一代，也會包下遊艇和朋友開生日派對或慶功宴。

遊艇的使用其實不只限於海上。像灣區人常去的度假滑雪勝地太浩湖，夏季就更流行遊艇遊。而灣區著名的水城佛斯特市，更是有「佛斯特市人的起居室在船艙裡」的說法。由於灣區房價租售價格都很高，還有年輕人乾脆就長年住在船裡。

很多華人也逐漸開始發現，考個加州遊艇駕照一點也不難。通常在網路上學習一天，就可以通過在線考試了，並不需要現場操作。因為一般電動船的操作和開車非常類似，現場很快就能掌握。有些小型船隻租賃公司，甚至只要求有加州駕照就可以自駕。即使是難度較高的帆船，一般通過兩天的學習也可以通過考試。

灣區 華人 加州

上一則

灣區遊艇展兼顧環保、舒適 奢華款要價210萬

下一則

「Clipper II」系統有問題 BART、Muni新收費方式 上線日期延後

延伸閱讀

遊艇成華人休閒新寵？海釣、派對、自駕樂趣多

遊艇成華人休閒新寵？海釣、派對、自駕樂趣多
洛城新語／美增關稅抗中 殃及加州

洛城新語／美增關稅抗中 殃及加州
中國-加州經貿論壇 上海市長龔正率團交流

中國-加州經貿論壇 上海市長龔正率團交流
金山人語／美增關稅抗中 殃及加州居民

金山人語／美增關稅抗中 殃及加州居民
加州消防基金會 呼籲作好防災準備

加州消防基金會 呼籲作好防災準備

熱門新聞

年初矽谷發生華裔谷歌工程師命案，凶宅18日掛牌上市。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

2024-05-19 16:59
因為山火風險、成本等原因，加州產物保險漲價危機還在持續，不少華人叫苦不堪。（記者劉先進╱攝影）

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

2024-05-16 12:06
金金餐廳要結束營業也引發台灣僑界趕緊去餐廳追憶，駐舊金山台北經濟文化辦事處長(左6)17日攜帶眾多僑領前往捧場。（金金餐廳提供）

矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店

2024-05-17 21:01
季節限定款紫薯鬆餅粉再度上架，更多的周邊商品，顯見紫薯風潮還未降溫。（記者孫愛薇／攝影）

Trader Joe's爆款 紫薯鬆餅粉再掀風潮

2024-05-16 02:00
矽谷晶片製造商輝達（Nvidia ）以3億2600萬元的價格購買了其在聖他克拉拉的長期總部大樓。（電視新聞截圖）

輝達砸3.2億 買下聖市總部大樓

2024-05-16 12:19
比爾蓋茲出現在復刻版查克柏格哈佛大學寢室的場景中。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

查克柏格妻複製當年創業小屋 為丈夫40歲慶生 比爾蓋茲現身

2024-05-18 02:19

超人氣

更多 >
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州
人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產
小費激戰 「自願給」變成「一定要」

小費激戰 「自願給」變成「一定要」
藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲