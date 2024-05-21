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無家者家庭劇增 金山住房緊縮

記者李怡╱舊金山報導
舊金山無家可歸者眾，有些經常橫躺在市政廣場上。（記者李怡╱攝影）
舊金山無家可歸者眾，有些經常橫躺在市政廣場上。（記者李怡╱攝影）

舊金山市政府20日的一組數據顯示，因來舊金山尋求住房幫助和經濟援助的無家可歸者和家庭急劇增加，使得無家可歸和支持性住房部門開始縮緊獲得住房的家庭比例。

數據顯示，來到舊金山申請經濟援助和住房的家庭總數，從2019年的9936戶激增到去年的1萬5334戶。 在家庭住房候補名單上的家庭數比2019年增加了1325戶。

市政府官員稱，這一激增是由於失業和外來務工家庭的湧入造成的。 目前已沒有更多資源，已經有100多個家庭被優先考慮。市政府將在接下來的六個月內再安置大約100個家庭，沒有更多的空間了。

舊金山市長布里德（ London Breed ）上周宣布，她的兩年預算提案將包括為115個新的緊急避難點和215個為無家可歸家庭，新建的快速安置單位提供資金。 但是預算要到6月才能提交，並且需要市議會批准。 目前，舊金山市已為無家可歸家庭提供316套庇護所和過渡性住房、1000套支持性住房、540張長期租賃券和800多項限時租賃補貼。

市長辦公室在聲明中表示，「舊金山只是一座城市。儘管我們有很多資源，但最終我們只能處理這麼多的流入人口。目前當地、地區和全州範圍內都面臨住房嚴重短缺的挑戰，許多家庭 無力承擔住房。」

自2022年以來，無家可歸者總數增加了7%，無家可歸家庭增加了94%。   

截至上周二，有372個家庭正在排隊尋求庇護。 比去年12月，增加了近150個家庭。

據無家者服務部門的工作人員表述，因為安置空間不足，一些有小孩的家庭已經在教會區的學校體育館裡睡了八個多月了。

布里德強調，她擔任市長以來，投資10億元建設可負擔房，有1萬5000多人擺脫無家可歸困境。數據顯示，遊民人數有增加，這是因為舊金山庇護收容能力提高66%。可悲的是，因吸毒過量而死亡的人數激增，城市須採取不同的措施。「曾經的毒販、吸毒者正在與我攜手制定政策，拯救生命。因此，我不會因為積極嘗試挽救他人生命而道歉。我不會再賦能，讓人們死在街頭。我將埋頭實幹，幫助控制街道問題」。

舊金山 庇護 預算

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