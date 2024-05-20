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藤校畢業東灣華男 精神病醫院逃走失蹤

洛杉磯訊
丹尼斯從精神病醫院逃離，失蹤至今已近一個月。（丹尼斯家人提供）
丹尼斯從精神病醫院逃離，失蹤至今已近一個月。（丹尼斯家人提供）

加州一名年輕的華男，畢業於常春藤盟校布朗大學（Brown University），被診斷患有精神疾病。4月下旬，男子從一家精神病醫院逃離，失蹤至今已近一個月。他最後一次被發現是5月15日，在高速路上騎自行車，並告訴警察將前往洛杉磯地區。

根據KRON4電視台等多家媒體報導，25歲的丹尼斯·周 (Dennis Chau，音譯) ，是東灣聖利安住市（San Leandro）喬治精神病醫院（John George Psychiatric Hospital）的患者。家人指出，4月23日，丹尼斯被轉移到聖利安住醫院（San Leandro Hospital）就診。那天他從醫院逃走，此後一直失蹤。

家人希望查看聖利安住醫院的監控，以確認丹尼斯如何逃脫，但院方拒絕提供視頻。醫院保安表示，他們當時試圖抓住丹尼斯，但未能成功。因為丹尼斯不再是喬治精神病醫院的患者，醫生拒絕向家人提供其他信息。

據悉，丹尼斯畢業於布朗大學，是蓋茨千禧（Gates Millennial）獎學金獲得者，但近年來被診斷罹患精神病。丹尼斯有一頭黑髮、棕色眼睛，體重135磅，身高5呎6吋，失蹤時身上背著雙肩包，他有可能出現在公園、商場、或者步行、騎自行車、搭乘公共交通等。家人請求公眾幫助尋找丹尼斯，他被視為因精神健康疾病有失蹤風險者，丹尼斯走失時沒有攜帶手機和錢包；他此前出現精神健康問題時，也會扔掉私人物品。

相關報導指出，這不是丹尼斯第一次離家出走，最近失蹤的前一周，他曾走失一個星期，家人最終在一個車站發現他。丹尼斯此次失蹤後，曾有人發現他的行蹤；其中一次是在5月12日，地點在蒙特瑞縣南部鄉村地區國王市(King City)的一個公園。

丹尼斯最後一次出現，是在5月15日，地點是聖瑪格麗塔（Santa Margarita），他沿著101號公路向南前往聖路易奧比斯波市（San Luis Obispo）。據稱，丹尼斯當時在高速公路上騎自行車，一名加州公路巡警局（California Highway Patrol）執法人員攔住他，丹尼斯告訴警官，他計畫前往洛杉磯。

當事人表弟Kyle Ma表示，盡管家人不懈努力，地方當局也參與尋找，但丹尼斯仍然下落不明。希望能通過網路、社交媒體平台以及廣大民眾分享丹尼斯的故事，擴大搜索範圍，將丹尼斯安全帶回家。

丹尼斯·周（左）從布朗大學畢業，身邊站著母親、兄弟。 （丹尼斯家人提供）
丹尼斯·周（左）從布朗大學畢業，身邊站著母親、兄弟。 （丹尼斯家人提供）

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