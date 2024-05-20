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華頌善提章程修正案 選出警察問責官員

記者李怡╱舊金山報導
華頌善提章程修正案，呼籲舊金山選出警察問責監督官員。（記者李怡╱攝影）
華頌善提章程修正案，呼籲舊金山選出警察問責監督官員。（記者李怡╱攝影）

舊金山市議員華頌善（ Shamann Walton） 日前聯合市議員安世輝（ Ahsha Safai）、盧凱莉（Hillary Ronen） 和潘正義（ Dean Preston） 提出了一項城市憲章修正案，以在今年11月選舉中，選出警察問責部主任一職。

這項憲章修正案將透過選舉警察問責部主任，協助建立確保問責制的機制，並在舊金山執法部門和公眾之間建立信任。此職務的設立是為了實現獨立監督，彌合執法機構與社區之間的差距，並從長遠改善公共安全。

據了解，近年來舊金山也未能倖免於警察不當行為。舊金山加大於 2022 年進行的一項研究顯示，警察針對非裔居民的暴力威脅加劇。 儘管舊金山是最進步的城市之一，但在研究納入的 52 個加州郡縣中，舊金山對非裔居民的執法傷害率最高，雖然非裔居民僅佔全市人口的不到5%。

華頌善 表示，不應該直到下一次悲劇事件發生時，才優先考慮問責制和透明度。作為一個致力於正義、問責和安全的城市，必須直面這些現實。 實施強有力的監督措施，例如選舉公正的警察問責官員，使獨立機構能夠徹底調查不當行為的指控並建立公眾信任。 可以共同努力建立一個讓每個居民都感到安全、受到尊重和受到法律保護的城市。

市議會上的提案內容表示，至關重要的是，警察問責部等獨立機構必須保持絕對公正，不受內部政治或執法機構內部偏見的影響。 局長的職位必須由民選產生。如果11月獲得選民批准，這項憲章修正案將成為第一次確立選舉警察問責部主任的修正案。 警察問責部主任的首次選舉將在 2026 年大選中舉行，任期兩年，隨後在總統年舉行選舉，任期四年。

舊金山 非裔 加州

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