矽谷殺妻凶宅上市 華人熱議

年初矽谷發生華裔谷歌工程師命案，凶宅18日掛牌上市。（記者孫愛薇／攝影）

年初引起全美矚目的矽谷 工程師涉嫌殺妻案的凶宅18日掛牌上市。這棟1960年建成、有四臥二衛的二層獨棟住宅，位於今年首季熱賣的「輝達 概念房」區域。此房目前要價212萬元，低於購房網站對其超過250萬元的估價。

交易紀錄顯示，這處房屋是涉嫌殺妻的前谷歌工程師陳立人與妻子于軒一在2023年4月以205萬左右的價格購入的，去年的房屋稅達到近1萬元。

根據購房網站顯示的信息，在僅僅上市6小時之後，該房源就成為熱門房屋，已有超過9500次查看。從網站顯示的信息，目前看不出房屋曾經發生過兇案。在房產經紀專業網站上，賣方經紀除了有留言：「曾經有人在這間物業內死亡」之外，沒有其他更多相關信息。接受出價的時間截止到24日下午5點為止。可以通過購房網站預約看房，最早可以約到周日（19日）上午9點。

雖然公開的買房信息並未特別提到這處房產之前的歷史，但因為年初的案件在華人 社群中引起軒然大波，很多人還是一眼就認出了這套房。

南灣華人宋先生表示，近來一直都在關注這一帶的房產，有計劃購入，因而有每天醒來刷購房應用程式的習慣。周六早晨醒來也不例外。這套房一看就非常眼熟，再看地址就確認了。因為這套房的門牌號當時被很多人說是「妻要死（714）」的諧音，非常好記。

這套房現在成為矽谷華人線上和線下熱議的話題。很多人感嘆這樣好的地理位置，買房時候是懷著對未來生活多麼美好的願景。也有人說出庭一拖再拖，賣房倒是很快。也有人不再指名道姓，而是對陳嫌贈以「矽谷拳師」的稱號，開始討論房子是否能賣到好價錢。

一般情況下，發生過非自然死亡事件的凶宅行情會大打折扣，但從今年上半年南加爾灣凶宅和北加公公殺媳案凶宅都賣出高價的案例，很多人認為在行情居高不下的矽谷房市，這套房說不定也能賣出高價。