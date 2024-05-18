灣區4月就業機會微增 幾乎由東灣帶動 市場仍疲軟

根據加州EDD數據，灣區4月份就業成長幾乎由東灣帶動，南灣持平，舊金山-聖馬刁地區則流失工作機會。(圖取自EDD臉書)

一份新報告顯示，灣區 與加州 4月皆增加就業 機會，但增幅微小，描繪全加州及灣區就業市場疲軟現象。灣區4月份就業成長幾乎由東灣帶動，南灣持平，舊金山-聖馬刁地區則流失工作機會。

信使報報導，「灣區委員會經濟研究所」(Bay Area Council Economic Institute)執行主任貝里薩瑞奧(Jeff Bellisario)表示，2024年上半年，灣區經濟表現符合預期，傳統高成長產業正在經歷緩慢成長。然而，緩慢人口增長、導致當地服務產業招聘面臨挑戰。部分專家認為，科技業疲弱與裁員，已打擊灣區經濟。

聖荷西智庫「矽谷聯合創投」(Joint Venture Silicon Valley)主席漢考克(Russell Hancock)表示，矽谷經濟正處於轉型陣痛期，遠離在疫情期間推動經濟成長的產品線，並進入尚未經過考驗的人工智慧新領域。若考量到這些因素，矽谷經濟已表現不錯。

根據加州就業發展廳(Employment Development Department，簡稱EDD)報告，灣區七個都會區4月份的就業表現如下。所有數字均根據季節波動進行調整。

‧東灣增加2600個工作機會。

‧南灣總就業人數沒有變動。

‧舊金山-聖馬刁地區流失1700個就業機會。

‧北灣馬林縣增加200個工作職位、納帕縣增加100個職位、蘇諾瑪縣減少600個職位、蘇拉諾縣減少300個工作機會。

「BMO資本市場」美國經濟學家安德森(Scott Anderson)指出，只要美國聯儲局將利率維持在高水平，灣區就業增長緩慢情況將持續，建築、製造業、金融服務等與利率關係緊密的產業，正縮減招聘規模。

此外，科技業過去一年半的裁員，也對灣區商業服務產業就業情況造成壓力。根據2024年官方就業報告，今年截至目前，灣區已流失1100個工作機會。

明顯可見，灣區就業市場疲弱的主因來自舊金山都會區，2024年的前四個月，舊金山-聖馬刁地區每個月都出現流失工作機會。以下是灣區與三大城市中心今年前4個月的就業情況：

‧灣區流失1100個工作職位。

‧南灣就業機會增加3300個。

‧東灣增加1900個職位。

‧舊金山都會區流失7000個工作。

根據加州EDD數據，加州4月份失業率維持在5.3%。追蹤全加州與灣區經濟「Beacon Economics」指出，加州失業率為全國最高，相對於美國整體失業率3.9%，仍處於高水平。不過，安德森分析，從長遠來看，隨著更多人工智慧公司成立與擴展，相關工作職位出現，灣區勞動力市場前景看好。