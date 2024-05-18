我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從墨西哥被拐賣到加州2個月 17歲少女機警傳簡訊給911

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

灣區4月就業機會微增 幾乎由東灣帶動 市場仍疲軟

編譯組╱綜合報導
根據加州EDD數據，灣區4月份就業成長幾乎由東灣帶動，南灣持平，舊金山-聖馬刁地區則流失工作機會。(圖取自EDD臉書)
根據加州EDD數據，灣區4月份就業成長幾乎由東灣帶動，南灣持平，舊金山-聖馬刁地區則流失工作機會。(圖取自EDD臉書)

一份新報告顯示，灣區加州4月皆增加就業機會，但增幅微小，描繪全加州及灣區就業市場疲軟現象。灣區4月份就業成長幾乎由東灣帶動，南灣持平，舊金山-聖馬刁地區則流失工作機會。

信使報報導，「灣區委員會經濟研究所」(Bay Area Council Economic Institute)執行主任貝里薩瑞奧(Jeff Bellisario)表示，2024年上半年，灣區經濟表現符合預期，傳統高成長產業正在經歷緩慢成長。然而，緩慢人口增長、導致當地服務產業招聘面臨挑戰。部分專家認為，科技業疲弱與裁員，已打擊灣區經濟。

聖荷西智庫「矽谷聯合創投」(Joint Venture Silicon Valley)主席漢考克(Russell Hancock)表示，矽谷經濟正處於轉型陣痛期，遠離在疫情期間推動經濟成長的產品線，並進入尚未經過考驗的人工智慧新領域。若考量到這些因素，矽谷經濟已表現不錯。

根據加州就業發展廳(Employment Development Department，簡稱EDD)報告，灣區七個都會區4月份的就業表現如下。所有數字均根據季節波動進行調整。

‧東灣增加2600個工作機會。

‧南灣總就業人數沒有變動。

‧舊金山-聖馬刁地區流失1700個就業機會。

‧北灣馬林縣增加200個工作職位、納帕縣增加100個職位、蘇諾瑪縣減少600個職位、蘇拉諾縣減少300個工作機會。

「BMO資本市場」美國經濟學家安德森(Scott Anderson)指出，只要美國聯儲局將利率維持在高水平，灣區就業增長緩慢情況將持續，建築、製造業、金融服務等與利率關係緊密的產業，正縮減招聘規模。

此外，科技業過去一年半的裁員，也對灣區商業服務產業就業情況造成壓力。根據2024年官方就業報告，今年截至目前，灣區已流失1100個工作機會。

明顯可見，灣區就業市場疲弱的主因來自舊金山都會區，2024年的前四個月，舊金山-聖馬刁地區每個月都出現流失工作機會。以下是灣區與三大城市中心今年前4個月的就業情況：

‧灣區流失1100個工作職位。

‧南灣就業機會增加3300個。

‧東灣增加1900個職位。

‧舊金山都會區流失7000個工作。

根據加州EDD數據，加州4月份失業率維持在5.3%。追蹤全加州與灣區經濟「Beacon Economics」指出，加州失業率為全國最高，相對於美國整體失業率3.9%，仍處於高水平。不過，安德森分析，從長遠來看，隨著更多人工智慧公司成立與擴展，相關工作職位出現，灣區勞動力市場前景看好。

灣區 就業 加州

上一則

北聖荷西好市多 金條攤位「看多買少」

下一則

與富豪班尼奧夫共進午餐只要150萬元 與巴菲特共餐最高紀錄1900萬

延伸閱讀

「英國最善良水電工」遭爆詐欺 男星休葛蘭也受害

「英國最善良水電工」遭爆詐欺 男星休葛蘭也受害
灣區賣房 56%在2周內找到買家 房市升溫

灣區賣房 56%在2周內找到買家 房市升溫
加州人遷德州 多選擇北德都會區 當地居民憂紅州變藍

加州人遷德州 多選擇北德都會區 當地居民憂紅州變藍
通膨惡化 灣區電氣燃料成本飆升

通膨惡化 灣區電氣燃料成本飆升
猶他州夫妻新家牆裂、下陷 建商不理「已過保固期」

猶他州夫妻新家牆裂、下陷 建商不理「已過保固期」

熱門新聞

西雅圖肉眼看到就是粉紅色的極光，而且是以粉紅色為主，綠色的在旁邊，肉眼也可以看到極光在跳動，非常感動。（陳先生提供）

強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光

2024-05-11 02:52
因為山火風險、成本等原因，加州產物保險漲價危機還在持續，不少華人叫苦不堪。（記者劉先進╱攝影）

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

2024-05-16 12:06
位於舊金山半島北端，加州科學院內的莫里森行星館 (谷歌地圖)

G4強烈太陽風暴抵達地球 北加州可能看得到紅極光

2024-05-10 19:50
西雅圖極光真的大爆發，隨時往天上看就是粉色的極光，比之前去阿拉斯加看極光時看到得還要大。（陳逞其提供）

太陽風暴抵地球 灣區多處現極光 自家門前可拍到 社群瘋傳照片

2024-05-12 02:20
矽谷晶片製造商輝達（Nvidia ）以3億2600萬元的價格購買了其在聖他克拉拉的長期總部大樓。（電視新聞截圖）

輝達砸3.2億 買下聖市總部大樓

2024-05-16 12:19
金金餐廳要結束營業也引發台灣僑界趕緊去餐廳追憶，駐舊金山台北經濟文化辦事處長(左6)17日攜帶眾多僑領前往捧場。（金金餐廳提供）

矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店

2024-05-17 21:01

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」
什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景
紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬