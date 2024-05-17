媽祖文化瘋到美國 拓展另類外交

北港朝天宮董事長蔡咏鍀帶著媽祖，讓媽祖也按照一般旅客程序一樣，辦理畫位、通關、登機，並坐在窗邊。（北港朝天宮提供）

台灣近年來流行媽祖文化，許多年輕人也跟隨著媽祖的腳步在台灣四處遶境，媽祖不僅是大家的心靈寄託，同時也成了一種文化象徵與代表。這樣的媽祖文化現在也漸漸傳到國際，海外華人 也迷媽祖，更希望有機會可以拓展，成為另類的「媽祖外交」。

朝聖宮董事長顏榮利表示，經文處一直以來對朝聖宮非常照顧與關懷，尤其每年新春時，都會到朝聖宮替舊金山灣區僑胞們抽媽祖公籤，迎接新一年的僑運。（朝聖宮提供）

北港媽駐駕到舊金山 ，北港朝天宮共20多位成員一起到美國，駐駕典禮後，一行人前往台北駐舊金山經濟文化辦事處拜會。朝聖宮董事長顏榮利表示，經文處一直以來對朝聖宮非常照顧與關懷，尤其每年新春時都會到朝聖宮替舊金山灣區僑胞們抽媽祖公籤迎接新一年的僑運，媽祖廟若能與外交進行更多合作，可以讓更多旅美僑胞提供精神寄託與慰藉，也有機會可以讓更多美國人認識台灣宗教文化。

北港媽駐駕到舊金山，北港朝天宮共24位成員一起到美國，駐駕典禮後，一行人前往台北駐舊金山經濟文化辦事處拜會。（北港朝天宮提供）

台北駐舊金山經文處處長賴銘琪表示，非常高興能迎接媽祖，這是千載難逢的機會可以迎接媽祖駐駕在舊金山，尤其舊金山媽祖廟又是全美國第一個媽祖廟，每年都參加國慶遊行及舊金山大遊行活動，是舊金山華人重要的文化活動。

賴銘琪說，未來有機會，北港朝天宮也可以在大西雅圖區的馬利允市（Marysville）春節大遊行及國慶遊行時共襄盛舉，因為馬利允市跟北港是姊妹市，非常歡迎北港朝天宮也可以到美國參與上述兩個遊行活動。

長榮航空也安排媽祖娘娘和千里眼、順風耳將軍坐在位置上。（北港朝天宮提供）

媽祖台北時間14日搭乘長榮 航空飛機時，引起周圍許多人注意。北港朝天宮董事長蔡咏鍀帶著媽祖，讓媽祖也按照一般旅客程序一樣，辦理畫位、通關、登機。長榮航空也安排媽祖娘娘和千里眼、順風耳將軍坐在位置上，還有空服員細心幫忙媽祖娘娘綁安全帶。

長榮航空表示，媽祖是台灣文化的一部分，已超越宗教和偶像崇拜的藩籬，此次北港媽祖抵美遶境活動在當地獲得很大的關注、對於旅美僑胞來說，是千載難逢的機會，此次有緣與北港朝天宮及休士頓旅遊局共同將台灣文化推上國際舞台，備感榮幸，長榮除了擔任指定航空外，也協助提前空運將「北港媽」的鑾轎、巡禮物品和結緣品運到美國做準備，替推廣台灣文化盡一份心力，讓更多人體驗台灣文化深刻的溫暖底蘊。