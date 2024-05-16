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羅偉：若當選 積極安置無家可歸者

記者楊逸辰/舊金山報導
市長候選人羅偉15日發表他當選市長後將實行的治理無家可歸問題的計畫。（記者楊逸辰/攝影）
市長候選人羅偉15日發表他當選市長後將實行的治理無家可歸問題的計畫。（記者楊逸辰/攝影）

市長候選人羅偉（David Lurie）15日在舊金山 33 Gough St.處的無家可歸者臨時住房中心宣布，他的治理無家可歸問題的計畫。他表示，在當選市長後的頭六個月內，他將額外增設1500張緊急安置床位，7月24日全天候開放。在他擔任市長的頭兩年結束時，將建造總共2500個針對無家可歸居民的臨時住房單元。

羅偉表示，政府應該為了讓人們不再在街道居住並迅速採取行動，但由於失敗的政策選擇，舊金山的收容所床位嚴重短缺。「人們別無選擇，只能在街頭痛苦地死去。和我競爭的候選人們都有近十年或更長時間來建造床鋪，但他們沒有。他們沒有建立它們的願景、領導力或責任心。」他說。

羅偉補充，如果合適的話，他會利用舊金山郊外的自有空間在縣外租賃床位和永久住房單位。他明確道，他打算建造的2500個有尊嚴的臨時住房單元就如發佈會所在中心的這些臨時住房一樣，這些單元可以輕鬆地重新安置無家可歸者，為那些習慣於睡在街上或車裡的人提供一個有四面牆的房間一個安全、舒適的空間。這一無家可歸者臨時住房中心中的住房單元是他在以前負責公益組織「臨界點社區」時以每套 3萬4000元的價格建造的，而該市為任務中的類似項目花費了每套 11萬3000元。

羅偉同時表示，他將大力投資上游解決方案，以從一開始就防止無家可歸的情況發生，例如住房保障、低額租金補貼、緊急補助和早期干預。「目前這種方法得到了灣區商業界的支持，雖然我們估計未來五年的成本約為 1.75 億元，但其中約75% 將是私人的。這樣我們就可以透過創新的公共和私人合作夥伴關係將計劃的執行速度提高七倍。」該計畫將為舊金山節省資金。如果以目前處理手段，一個人流落街頭每年至少要花費該市7萬元。在這樣的庇護所裡，每人每年只需花費4萬元。「此外，一旦我們的街道變得乾淨並感到安全，就沒有什麼可以阻礙我們城市的經濟復甦。」

市長候選人羅偉15日發表他當選市長後將實行的治理無家可歸問題的計畫。（記者楊逸辰...
市長候選人羅偉15日發表他當選市長後將實行的治理無家可歸問題的計畫。（記者楊逸辰/攝影）

舊金山 租金 投資

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