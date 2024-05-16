洛斯阿圖基督教學校學生數學競賽創佳績

陳麗娟老師和李昱揚、王禕雯、曾語柔。 （記者徐蓓蓓/攝影）

日前，洛斯阿圖基督教學校的14名學生在老師陳麗娟（Emily Chen)的帶領下參加數學奧林匹克分區賽，與來自美西13州基督教學校的學生同場競技，取得佳績。有李昱揚（William Li)、曾語柔（Alyssa Tseng)、王禕雯（Yvonne Wang)等4名學生進入分區賽前5名，晉級全國賽。最後5年級的李昱揚和曾語柔分別獲得全國賽推理組第1名和計算組第4名的佳績。4年級的王禕雯獲得了美西計算組第4名的好成績。

在得到家長同意後，記者採訪了幾位得獎的選手。幾位小朋友歡樂活潑，中英文流利。問到為什麼參加比賽都脫口而出是因為喜歡數學。得獎很開心是因為喜歡贏的感覺。

家長們也表示自己在家並未給孩子學習數學的壓力，孩子每天的數學功課時間在20-30分鐘左右，常常在學校或是坐車回家的路上就全部完成。但是家庭作業的針對性都很強，很好地鞏固了每一階段學習的重點。

老師陳麗娟表示這次比賽的難度不低，推理組的題目相當複雜，而計算組不僅有正確率的要求，還有時間限制。自己在賽前的指導課中並沒有一味鼓勵學生刷題，而是注重寓教於樂。對於要給學生的習題，自己都會先做一遍，然後記錄下成績，鼓勵學生來超越自己。

洛斯阿圖基督教學校是一個族裔多元的學校，但此次進入全國決賽的選手中4位有3位都是華裔 （其中一位是混血華裔）。對此，老師陳麗娟表示，其實最初參加美西賽的選手中也有很多優秀的其他族裔的學生，但最後進入全國賽的學生確實是華裔為主。