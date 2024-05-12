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舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

台灣文化節 聚萬人吃喝玩樂

記者楊逸辰／舊金山報導
出席「2024臺灣文化節」的嘉賓們合影。（記者楊逸辰／攝影）
出席「2024臺灣文化節」的嘉賓們合影。（記者楊逸辰／攝影）

由台美公民聯盟-專業台美人舊金山灣區分會(TAP)主辦的「2024台灣文化節」，11日在舊金山聯合廣場盛大舉行。該活動是美國西岸最大規模的台灣文化節，在金山灣區僑教中心協調下，首度將僑委會「台灣傳統周文化訪問團-福爾摩沙馬戲團FOCA」及「僑委會台灣美食巡迴講座」結合，為文化節增加亮點，搭配台灣觀光、美食及文化、TCML華語文學習中心展示及各台灣僑社精彩表演等，吸引主流民眾及各族裔人士逾萬人參與，共同感受台灣魅力及體驗台灣文化。

駐舊金山辦事處處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、Hillsborough市市長Christine Krolik及市議員莊吳明芳、Fremont市副市議員邵陽、舊金山市府律師邱信福（David Chiu）及僑務委員鍾振乾、王龍文、李文雄、李漢文、魏德珍、僑務諮詢委員陳麗都、臺美人社團代表均出席該場盛會。

活動在舞獅表演熱鬧開場， TAP會長Jennifer Chen及台灣文化節主委Allen Ma、台美公民聯盟(TACL)會長Peter Han表示，非常開心由台美人第二代主辦這活動，向主流社區介紹台灣。 賴銘琪致詞表示，台灣文化節是舊金山灣區年度最大盛事，也是主流人士體驗台灣觀光、藝術、文化、教育及美食等最好的機會，同時向主流社區傳達台灣社會的發展及期望參與世界衛生組織的聲音。 莊雅淑致詞感謝TAP，將台灣文化介紹給主流社會，同時介紹僑委會今年派出的福爾摩沙馬戲團FOCA，以特技融合舞蹈、戲曲及音樂及藝陣，呈現台灣多元文化。

「2024台灣文化節」的重頭戲是從台灣飛來舊金山表演的「FOCA福爾摩沙馬戲團」。他們以「土地的歌」為主題進行兩場演出，一場展現原住民生活與自然融合的原始美，中間不少令人心弦緊繃的炫目雜技；另一場展現現代台灣棒球運動的精彩歷史，彰顯現代台灣在世界舞臺上的卓越表現。該馬戲團由林智偉執行長帶領，團員們的節目中結合了台灣雜耍、舞蹈、戲曲、藝陣，讓主流觀眾看得目不轉睛，更穿插與觀眾互動，現場掌聲不絕於耳，回響熱烈，引人入勝的表演令台灣在世界中心城市舊金山的舞台上留下濃墨重彩的一筆瞬間。

「FOCA福爾摩沙馬戲團」表演。（記者楊逸辰／攝影）
「FOCA福爾摩沙馬戲團」表演。（記者楊逸辰／攝影）
「FOCA福爾摩沙馬戲團」表演。（記者楊逸辰／攝影）
「FOCA福爾摩沙馬戲團」表演。（記者楊逸辰／攝影）
「FOCA福爾摩沙馬戲團」表演。（記者楊逸辰／攝影）
「FOCA福爾摩沙馬戲團」表演。（記者楊逸辰／攝影）

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