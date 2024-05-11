東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品
全國連鎖大型賣場沃爾瑪（Walmart）公布今年確認關閉門市達八家，公司表示這些商店未達到財務表現期望。其中一間位在東灣佛利蒙（Fremont）的分店在關閉之列，為出清店內商品，陸續以全店75折，甚至到5折的方式，將商品全數出清完畢，優惠價格讓居民動員前往搶購，排隊進場人龍甚至長達兩個多小時。
居住在東灣華人李太太，在網路上看到佛利蒙的沃爾瑪關閉分店的消息，店內商品5折出清，立即在周二攜家帶眷前往搶購。李太太表示從開車進到沃爾瑪所屬的購物廣場開始，就已大塞車，她最後由靠近Auto mall的那一側勉強駛進，整個廣場的停車位幾乎是全滿狀態，繞了很多圈才找到車位。
即便找到車位，面對要進場搶購的人龍更是曲折漫長，因店內一次只開放五個入場，李太太預估自己排了一到兩個小時才進到店內，而店裡的民生必需品幾乎全部遭掃光，食物乾貨大概剩下一到兩成，衣服與玩具剩餘許多，讓李太太撿到不少便宜，另外露營用品、釣魚用具，汽車百貨都還有都還有三四成，但預估很快也都會被搶購一空。
對於沃爾瑪關閉東灣門市，李太太表示不擔心影響生活機能，因為在鄰近十分鐘車程還有一間沃爾瑪可以應付生活所需，她之前就感到疑惑，兩間沃爾瑪開得這麼近，應該是會互相影響營收。遭關閉的沃爾瑪門市，在地理位置上遭兩間好市多門市夾擊，距離好市多門市只要3分鐘，不少華人消費者表示，更傾向前往好市多門市採買。
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