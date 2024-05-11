AAPA論壇：罷免地檢長無助社區安全

華人進步會行動基金政治主任林德樂說，很多市民關心安全，但安全並非只包含治安，而是一個網絡，包括教育、醫療、交通資源等。（受訪者供圖）

阿拉米達亞裔 進步聯盟（AAPA）10日舉行在線論壇「多角度思考社區安全」。與會者認為，社會安全涵蓋教育、就業等資源投入，涉及多方面因素，加強監禁、罷免 地檢長不可能一勞永逸的解決犯罪問題、增強安全。

華人進步會行動基金政治主任林德樂（Joyce Lam）說，很多市民關心安全，但安全並非只包含治安，而是一個網絡，包括教育、醫療、交通資源等。社媒或新聞中的片段或情緒化的發言，也會左右民眾對安全的理解。

很多人將治安惡化歸罪於進步改革派的地檢長。之前舊金山地檢長博徹思被罷免，新任地檢長謝安宜上任11個月後，金山暴力犯罪 數據上升5.5%。這說明，罷免某個人不一定能收到預期的效果。遺憾的是，阿拉米達縣地檢長官善貞上任三個月，就有人籌畫罷免，反對方根本不在乎她的工作表現，只是因為反對其理念而提出罷免。

林德樂說，過去三年，該組織也在討論民眾在身體和心靈上的復原方法。有的人以為，抓住不法者、判處監禁就能解決問題。大家要反思的是，以儆效尤，罰到人害怕的方法是否有效。

她強調，比如關於偷盜或搶劫950元就不逮捕或起訴的謠言，一個根源是，人們以為監禁就能解決問題。恰恰一些利益團體，依靠私有化監獄在賺錢，在推動類似觀點。「法律有很多複雜的部分。如果一個人和你有肢體衝突，即使搶劫你的數額低於950元，也可以用重罪起訴。總之，如何起訴，涉及很多因素，要看案發過程。世界不是非黑即白。」