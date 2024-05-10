北加台灣同鄉聯合會 1人1信挺台入世衛
北加州台灣同鄉聯合會5月4日參與佛利蒙市中心舉辦的亞裔傳統節，現場發起「一人一信挺台灣入世衛WHA活動」，由該會第二代台美人專門製作「聲援台灣參與WHA」的台灣黑熊明信片，讓現場主流民眾寫上支持訴求，寄給世界衛生組織秘書長譚德賽表達立場，暢銷奶茶品牌Twrl的台裔美籍創業家Olivia也結合活動打造一款具有「台灣意象」的包裝奶茶（Taiwan Style Black Milk Tea），送給寫黑熊明信片的民眾。
活動吸引許多主流人群駐足，不少民眾聽完北加州台灣同鄉聯合會副會長陳文羿及青年世代現場解說活動目的及重要性，紛紛索取明信片寫下訴求聲援台灣。
北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦表示，今年除了推廣台灣文化外，更為台灣加入世界衛生組織舉辦一人一信聲援活動，收到近200張支持台灣的明信片，大家在信中寫出對台灣的愛與支持，證明台灣是世界的台灣，凝聚各代海外台美人，同時向國際友人訴說台灣故事。
陳文羿說，活動最令人感動的是，許多人特地來聯合會攤位對他們說，支持台灣加入世界衛生組織，透過這次活動，不僅能達到文化交流，還能認識不同國家的社團，為台灣結交更多朋友。
佛利蒙亞裔傳統節是該市重要大型活動，今年因氣候不佳，臨時從戶外移到室內舉辦，但並沒有降低民眾參與的熱情，當天參加的國家逾40個，包括台灣、日本、韓國、越南、菲律賓、印度、西藏和香港等，現場不僅展示了各國的文化，還有傳統的歌舞表演，非常熱鬧精彩，聯合會的聲援攤位也讓當地社區更加認識了解台灣，許多參與民眾表達為台灣的支持，並希望有機會前往這座美麗的島嶼觀光。
上一則
東灣海沃9日上午突發火災 多台汽車燒毀
下一則
FB留言