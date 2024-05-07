亞裔美國人故事頒獎 高唱身分認同

頒獎典禮開場，全體與會嘉賓共同演唱了「我們都屬於這裡」。（記者徐蓓蓓／攝影）

丁丁電視日前在密爾比達舉辦「2023亞裔 美國人故事頒獎典禮」，典禮由著名亞裔電視主持人Robert Handa主持。來自灣區華裔 、印度裔、韓裔、日裔和菲律賓裔以及其他AAPI社區的超過500位來賓及「亞裔美國人故事」參賽者參加了頒獎典禮。

「2023亞裔美國人故事」的主題是「我們都屬於這裡（All of us Belong Here)」。在頒獎典禮開場，全體與會嘉賓共同演唱了「我們都屬於這裡」這一首歌，反對對亞裔美國人根深蒂固的「外國人」刻板印象，強調亞裔美國人也是美國社會的正式成員。

第四代華裔、社區領袖Gerrye Wong身著漢服為獲獎選手頒獎，並分享了自己傳奇的人生經歷。她從當小學老師開始就教授中華文化，後面又寫了兩本關於華人移民 史的書籍。1980年到2010年間，她為當時唯一的英文亞裔美國人報紙寫作專欄。

Gerrye Wong熱心慈善事業，聯合創立了橋安會（Chi Am Circle)、中華歷史文化協會等公益組織。同時還是美國中華歷史協會、天使島移民基金會的董事，推動了華裔美國人歷史博物館的建立。

獲得本次「亞裔美國人故事」第一名的Tim Zheng表示：「當我們說英文的時候可能會被人發現我們的亞裔口音，而當我們說中文的時候又會被人認為有美國人的舉止和行為。這種無所適從，是一種非常孤獨的經歷。」