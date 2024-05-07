我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

亞裔美國人故事頒獎 高唱身分認同

記者徐蓓蓓／密爾比達報導
頒獎典禮開場，全體與會嘉賓共同演唱了「我們都屬於這裡」。（記者徐蓓蓓／攝影）
頒獎典禮開場，全體與會嘉賓共同演唱了「我們都屬於這裡」。（記者徐蓓蓓／攝影）

丁丁電視日前在密爾比達舉辦「2023亞裔美國人故事頒獎典禮」，典禮由著名亞裔電視主持人Robert Handa主持。來自灣區華裔、印度裔、韓裔、日裔和菲律賓裔以及其他AAPI社區的超過500位來賓及「亞裔美國人故事」參賽者參加了頒獎典禮。

「2023亞裔美國人故事」的主題是「我們都屬於這裡（All of us Belong Here)」。在頒獎典禮開場，全體與會嘉賓共同演唱了「我們都屬於這裡」這一首歌，反對對亞裔美國人根深蒂固的「外國人」刻板印象，強調亞裔美國人也是美國社會的正式成員。

第四代華裔、社區領袖Gerrye Wong身著漢服為獲獎選手頒獎，並分享了自己傳奇的人生經歷。她從當小學老師開始就教授中華文化，後面又寫了兩本關於華人移民史的書籍。1980年到2010年間，她為當時唯一的英文亞裔美國人報紙寫作專欄。

Gerrye Wong熱心慈善事業，聯合創立了橋安會（Chi Am Circle)、中華歷史文化協會等公益組織。同時還是美國中華歷史協會、天使島移民基金會的董事，推動了華裔美國人歷史博物館的建立。

獲得本次「亞裔美國人故事」第一名的Tim Zheng表示：「當我們說英文的時候可能會被人發現我們的亞裔口音，而當我們說中文的時候又會被人認為有美國人的舉止和行為。這種無所適從，是一種非常孤獨的經歷。」

Tim Zheng表示不論是華裔、越南裔、菲律賓裔或是其他任何一種亞裔，「也許我們都因為在尋找這種歸屬感而聯結在一起。」

丁丁電視執行長丁維平是亞裔美國人故事的倡導者。（記者徐蓓蓓／攝影）
丁丁電視執行長丁維平是亞裔美國人故事的倡導者。（記者徐蓓蓓／攝影）

亞裔 華裔 移民

上一則

大型科技公司削金山辦公空間 只剩過去一半

下一則

紐森：加州旅遊消費額創新高

延伸閱讀

叫Rebecca都很兇？ 美國人在台灣教書10年：2名字個性差

叫Rebecca都很兇？ 美國人在台灣教書10年：2名字個性差
南海爭端 中國外交部對菲律賓提「五個停止」

南海爭端 中國外交部對菲律賓提「五個停止」
亞裔美國人有口音？社媒熱議音調高鼻音重 學者不認為

亞裔美國人有口音？社媒熱議音調高鼻音重 學者不認為
白宮策展人上任 首見亞裔美國人

白宮策展人上任 首見亞裔美國人
調查：1/3亞太裔公民 自認仍被仇恨

調查：1/3亞太裔公民 自認仍被仇恨

熱門新聞

矽谷電力(SVP)第100個公共充電樁投入使用。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

2024-05-03 02:20
帕特爾(Dharmesh Patel)在監獄中的照片。 (美聯社AP取自聖馬刁縣警局)

印度裔醫師載全家衝下懸崖被拘 妻含淚為他求情盼外保

2024-05-03 13:55
周一棲息在舊金山灣39號碼頭的海獅數量超過了1000頭，是15年來最高的紀錄。圖為遊客在39號碼頭觀看。美聯社

舊金山39號碼頭海獅超過1千頭 美好和諧畫面15年來最多

2024-05-02 02:16
根據調查與人口普查數據的最佳估計，舊金山都會區居民家庭年收入約需70萬元，才被認為是富有。(圖取自舊金山縣市府臉書)

灣區年收入超過70萬元 才算富裕

2024-04-30 02:13
Chipotle在今年4月第一周比去年同期相比，價格漲價6%至7%。（路透）

最低工資法 掀速食漲價潮 Chipotle、Chick-fil-A貴1成

2024-05-01 11:46
舊金山警察局。（翻攝自舊金山警察局官網）

加州至少16人 與警察發生衝突後被注射鎮定劑而死

2024-05-04 20:07

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁