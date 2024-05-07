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硅谷亞洲藝術中心 展出張大千珍稀文獻

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉報導
硅谷亞洲藝術中心舉辦「大風傳真：張大千文献暨門人畫展」，出席開幕式的有四川研究張大千學者陶詩文（左四）、張大千外孫女蕭岱文（左五）、張大千關門弟子王旦旦（右三）等人。（硅谷亞洲藝術中心提供）
硅谷亞洲藝術中心舉辦「大風傳真：張大千文献暨門人畫展」，出席開幕式的有四川研究張大千學者陶詩文（左四）、張大千外孫女蕭岱文（左五）、張大千關門弟子王旦旦（右三）等人。（硅谷亞洲藝術中心提供）

慶祝大千書屋開業，硅谷亞洲藝術中心5月4日至12日舉辦「大風傳真：張大千文献暨門人畫展」。4日開幕式邀請舊金山州立大學教授張偉民，與觀眾分享她歷時12年攝製完成的大型紀錄片「萬里千尋」，聚焦張大千在海外的傳奇生涯。另將於12日下午3時，舉行「巨跡波瀾：從原始圖片解密天下第一黃山谷書『經伏波神祠詩卷』討論會」，由張梅駒教授與文史學者劉建一主講。

本次展出張大千珍稀文獻50餘種，有他特別委託至交高嶺梅精印的「甲乙丙丁集」，涵括他甲辰（1964）、乙巳（1965）、丙午（1966）、丁未（1967）四年間精品，大八開，活頁本，皆為贈送至親摯友之物，印數極少。另有張大千1968年春賀至交張羣80大壽而繪的「長江萬里圖」原初印本，含有全部潤筆贊助人名單，以陳維屏、趙恆惕起，以匡仲英、鍾壽仁終，共計1656位台灣各界人士，從這份名單中可以一窺張大千聲隆九州、交遊四海的風采。

本次展出的還有張大千舊藏有「天下第一黃山谷」之譽的書法名作「經伏波神祠詩卷」整套原始圖片，攝於1950年代初，見證了張大千1951年在香港從收藏家譚敬、陳仁濤手中得到夢寐以求的至寶卻很快又在東瀛失寶的離奇經過。

與這些珍稀文獻共同展出的，還有精選的張大千入室弟子張嘉德、伏文彥、張葆蘿、孫家勤、王旦旦、張師鄭、匡仲英及門人陶壽伯、朱爾貞、馮璧池等畫作50幅。從這些作品中可窺張大千畫學之至廣大盡精微和大風堂影響力。

硅谷亞洲藝術中心自2004年成立以來，一直把20世紀最重要的中國藝術大師張大千的創作、傳承和交游的研究作為重心。先後舉辦十多場大展並出版近二十種圖錄。

在張大千誕辰125周年之際，硅谷亞洲藝術中心成立大千書屋，旨在搜集、整理和流通張大千珍稀文獻，並蒙大千先生知交、107歲高齡的侯北人先生題字。

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