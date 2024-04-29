我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／太陽遭淘汰 布克、KD合轟82分無用 灰狼4戰橫掃晉級

SLACK創辦人16歲女兒尋獲 同行26歲男被控「綁架兒童」

修車找官方服務？找一般車行？ 華人經歷各不同

記者徐蓓蓓／舊金山報導
修車到底要不要找官方服務？華人經歷各不同。(Barthelemy de Mazenod / Unsplash)
修車到底要不要找官方服務？華人經歷各不同。(Barthelemy de Mazenod / Unsplash)

東灣華人俞女士周末發現自己的特斯拉輪胎漏氣，因為對方周末沒有服務，自己又急著用車，就聯繫了鄰近的一家修車行。本來是想節省時間，沒想到卻費時費錢。

俞女士分享，當時她擔心對方沒有特斯拉輪胎，還特意提前確認。連保險公司的人也說她很幸運，因為一般修車行都不會有特斯拉輪胎的。結果下午車行突然打電話給她，說要換四個輪胎，不能只換一個。

俞女士十分不解，和對方理論道：「換兩個輪胎我是知道的，但是換四個沒有必要吧。」結果車行說：「這是我們的規矩，要換就換四個。」而且價格是500元一個輪胎，再加上服務費，費用總計要3000元。

更讓俞女士無語的是，車行對她說，輪胎需要預定，而且因為要換四個胎，要到下周二才可以幫她換。俞女士提出異議，結果對方態度很強硬，讓她馬上把車拖走，要不就付3000元修車。

俞女士考慮再三，還是決定再花150元請拖車公司把車拖了回來。然後又約了特斯拉服務周一來換胎。最後換好兩個輪胎，總共花費900多刀。

俞女士決，定以後如果車子再出什麼問題，即使先花錢租車來用，都要找官方的服務來修。

南灣華人孫女士的經歷卻和俞女士正好相反。她送小孩上興趣班的時候，豐田普銳斯的左後方不慎在倒車時撞倒牆壁，一塊車體彈開。她送完小孩就開到豐田維修點想修車。對方人員將她領到一位白人大媽評估員處。

這位評估員先仔細詢問了事件的經過，然後圍繞車子仔細檢查了一番，還拍了好幾張照片，又仔細打量了孫女士的穿著，最後給孫女士開出一張4000元左右的帳單。孫女士原本認為只是百元之內就可以搞定的小問題，「畢竟只是一小塊車體稍微彈開一點啊。」

拿著天價帳單的孫女士，走到車尾看了半天，怎麼也說服不了自己付這個錢。情急之下，她試著自己用手把彈出的車體往回推，沒想到居然一下子就成功地復位了。

孫女士就這樣避免了4000元的帳單，而且這個復位的部分至今也沒再出現過什麼問題。

特斯拉 豐田 華人

上一則

海獅可愛 遊客互動仍需保持距離

下一則

聖縣青年領導力峰會 聚焦精神健康議題 提供諮詢資源

延伸閱讀

李強見了馬斯克後 中國公告特斯拉數據安全均符合規定

李強見了馬斯克後 中國公告特斯拉數據安全均符合規定
馬斯克訪北京會李強 稱願進一步深化合作

馬斯克訪北京會李強 稱願進一步深化合作
特斯拉CEO馬斯克「突發」訪北京 並與李強會面

特斯拉CEO馬斯克「突發」訪北京 並與李強會面
路透：特斯拉CEO馬斯克突訪中國 希望談「這件事」

路透：特斯拉CEO馬斯克突訪中國 希望談「這件事」
交安局爆特斯拉自駕系統「關鍵缺陷」釀467起車禍13死

交安局爆特斯拉自駕系統「關鍵缺陷」釀467起車禍13死

熱門新聞

若作為一名租戶，住在矽谷中心桑尼維爾，生活品質可能比加州任何其他地方更好。圖為桑尼維爾的Google辦公大樓。 (本報檔案照)

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

2024-04-22 02:15
矽谷高收入高就業率的光鮮外表下，可能隱藏著一場生活成本失控的危機。(Karolina Grabowska/Pexels)

矽谷生活成本高 潛藏失控危機 華人自嘲「灣區喘氣都要錢」

2024-04-24 16:23
1950 Cowper Street在房產經紀網站Redfin上的估值已經上升到3223萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

2024-04-25 02:17
舊金山中國遊客人數至今尚未復甦，官員稱，這與兩地間直飛航班數量仍遠低於疫情有關。（取自Pexels）

舊金山中國遊客人數仍未復甦 1原因是關鍵

2024-04-28 02:20
帕薩迪納放射科醫師帕特爾去年1月駕駛特斯拉載妻子與兩個孩子衝下聖馬刁縣懸崖。(圖：取自聖馬刁縣警長辦公室臉書)

心理學家：車載妻小衝下懸崖加州醫師 當時正精神病發作

2024-04-25 15:38
YouTube前執行長沃伊斯基夫妻與他們已故的兒子馬可(中)。(取自Facebook@Esther Wojcicki)

YouTube前CEO之子猝逝 警：用藥過量致死

2024-04-25 13:53

超人氣

更多 >
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款

奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽