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疫後首案 列治文區100%可負擔房將開工

記者王子涵╱舊金山報導
列治文區首個100%可負擔住房，將面向低收入家庭及無家可歸長者。右為陳詩敏（記者王子涵╱攝影）
列治文區首個100%可負擔住房，將面向低收入家庭及無家可歸長者。右為陳詩敏（記者王子涵╱攝影）

舊金山華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）25日召開中文圓桌會，通報列治文區首個100%可負擔房工程的進展。她表示，位於Geary街4200號的可負擔住房，將專門面向低收入人群和無家可歸的長者，提供98個住宅單元。安老處（Self-help Elderly）的社區專員梁明信（Manson Leung）表示，會在未來幫助華裔長者申請。

自疫情後，舊金山全市多個住房項目高調宣布開工，包括華人聚集的城市西區。日落區南部的Stonetown商場業主近日與市府達成協議，決定在未來以商場為中心擴建3500個住房單元，其中20%為可負擔房，配套公園、老年中心、育兒中心、零售空間等，目標成為舊金山下一個商業中心之一。

而位於西北部的列治文區長期以來受到忽視。陳詩敏指出，列治文區40%為華裔居民，其中20%為65歲以上的老年人，租客超過60%。Geary街4200號成為該區域首個100%可負擔住房項目。

陳詩敏表示，田德隆社區發展公司（TNDC）將負責建造和管理。根據官網介紹，新的建築有七層、以租戶需求為中心，其屋頂上將計畫建造城市農場，為租戶提供新鮮的農產品、室外景觀空間和帶暖氣的廚房等。底層將設計為商業空間或社區活動空間，建築預計於2024年開工。

陳詩敏指出，解決遊民問題的最好方法就是從一開始避免無家可歸，這使得該項目對列治文區尤為重要。「Stonetown住房項目完全由市場因素驅動，法律要求其必須建造一定比例的可負擔房，而Geary街4200號是完全可負擔住房，資金由不同的公共債券提供，這需要選民的通過。」陳詩敏說。

目前該項目得到2019年通過的6億元可負擔房債券和今年3月通過的3億元A提案的撥款，她希望選民在11月包含北加州九縣的地區住房債券投票中，表達更多的支持。該項目會在今年6月公開展示。

舊金山 華裔 債券

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