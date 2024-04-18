留學生嘆工作難找還遇詐騙 提醒別被「高薪」蒙蔽雙眼

Fay收到了一封來自「第一太陽能」（First Solar）的面試邀請電郵，豐厚的每小時45元的薪資實在是「難以抗拒」。（受訪者提供）

在裁員 的大背景下，每個人的工作都可能朝不保夕。而對於剛剛畢業的留學生 來說，想在美國找到第一份工作更是困難重重，要做好投出上百份簡歷全部石沈大海的心理準備，還要謹慎小心，避免落入求職詐騙的圈套。

念廣告系的Fay去年年底研究生畢業。最後一個學期，她就開始投簡歷，期間只收到過兩家公司的面試邀請，最後也都沒有下文。直到現在，她的工作也依然沒有著落，倒是經歷了一次求職詐騙。好在她警覺得快，沒有讓騙子得逞。

Fay說，日前正在為找工作而幾乎陷入絕望的時候，收到了一封來自「第一太陽能」（First Solar）的面試邀請。她並不記得投過這家公司，就連名字都感覺很陌生，不過查了之後發現是一家上市企業，而且對方給出每小時45元的薪資實在是「難以抗拒」，而且還是遠程辦公，就決定「不妨嘗試一試」。

Fay按照郵件中的指示在Zoom上加了所謂的「招聘經理」，對方很快也加了她，並使用Zoom上的「團隊聊天」（Team Chat）開始與她對話。Fay說，她本以為「招聘經理」會安排時間與她進行視訊面試，但對方告訴她，面試以文字對話形式進行，而且立刻就開始了。

Fay回憶，整個面試過程大約花了半個小時，「招聘經理」先是介紹了公司和崗位，並讓她回答了一系列問題。雖然流程和內容和她僅有的兩次面試差不了太多，但這種形式讓她感覺有點奇怪。「不過我畢竟面試不多，就以為是自己大驚小怪了。」

然而，事情接下來的發展，更加重了她的懷疑。Fay本以為，這不過是初次面試，之後總還是要視訊進行複試。可是還沒等到面試結束，「面試經理」就告訴她，她被錄用了。

「雖然感覺不太對，但從心底又希望這是真的。」Fay說，「畢竟找工作這麼久了，這是第一個對我說Yes的。」

很快，Fay在電郵郵箱中收到了正式的雇用合同，同時還有一份公司的行為手冊，而且「所有文件看起來十分正規」。讓她起疑的是寄信郵箱並不是公司郵箱，而是普通的Gmail郵箱。

「這麼大的公司招人發offer用Gmail太不合理了。」Fay說，「不過我還是簽了回信給他，因為我想不出如果對方是騙子，會耍什麼花招，有點好奇。」

之後，Fay被告知入職培訓的相關訊息，以及上班需要的設備，包括Apple筆記本、高清視訊攝影機、打印機、掃描儀等硬件設備以及一些軟體。「面試經理」告訴Fay，公司會給她寄一張1700多元的支票 ，她需要用這筆錢從公司指定的供應商購買所有的設備和軟體。

於是，Fay立刻上網去搜索，終於搞清楚了騙子的招數。原來她遇到的是典型的工作詐騙，以高薪的居家辦公職位為誘餌引目標上鉤。然後再以購買工作物品的名義，寄一張無法兌現的假支票。騙子會告訴他們的目標，必須儘快完成採購，利用受騙者不願意錯失良機的心態，讓他們先自己出錢從指定「供應商」處購買，聲稱公司會處理支票的事情，確保他們收到報銷款項。當然錢給出去後，騙子就會消失，受騙者不會收到他們購買的物品，更不會收到錢。

Fay沒有繼續和騙子糾纏下去。她感嘆說，工作不好找也就罷了，不曾想還會遇到「這麼深的套路」。尤其是像她這樣的留學生，在陌生的社會中，對許多事情完全沒有概念，連支票都沒用過幾次。如果不是如今網路發達，她估計也很難識破騙子的招數。

Fay表示，與差點被騙錢相比，再一次沒有找到工作讓她感到更加失落。她希望透過分享她的經歷，引起更多人的警覺，「再迫切找工作，也要擦亮雙眼，尤其是那種條件特別優渥的，肯定不現實」。