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越裔母女失蹤 浮屍證實是母親 女兒屍體尚未尋獲 女婿被控雙謀殺

編譯林思牧╱綜合報導
現年41歲的越裔男子Phuc Vo涉嫌謀殺他的妻子和岳母。（聖巴布洛警局提供）
現年41歲的越裔男子Phuc Vo涉嫌謀殺他的妻子和岳母。（聖巴布洛警局提供）

去年9月12日，北加州一對越裔母女被報失蹤。當月稍後一具長者的屍體在屋崙-阿拉米達河口(Oakland-Alameda estuary)被找到。灣區一家電視台16日(周二)報導，警方經由DNA驗證屍體確實屬於那位74歲的母親。她的41歲女婿已被控雙謀殺。

KTVU電視台報導，涉案的三人原本都住在東灣聖巴布洛(San Pablo)，去年9月12日，現年41歲的越裔男子Phuc Vo向警方報案，指出他當時40歲妻子Tho Ngoc Ly與74歲的岳母Que Thi Tran，在家人之間吵架後開家裡的2017年份Honda Fit，說是要前往南加州。後來他無法聯繫上兩人，因此向警方呈報失蹤人口。

當時Vo告訴警方他不知道那輛車在哪裡，當月稍後有人在阿拉米達市的河面上看到一具浮屍，警方猜測那就是Vo的岳母的屍體。大約三個月後，也就是去年年底時，警方在屋崙的一個工業區找到那輛車，但沒有告訴Vo這個消息。他們再度詢問Vo的時候，Vo還是咬定他不知道車子的去向。

警方採取釣魚上鉤的方式，結果錄到Vo在跟警方說話後幾個小時，去把那輛車開到另一處隱藏。Vo的口供顯然是撒謊。康曲柯士達縣地檢處已於上個月對Vo提出兩項謀殺罪名，Vo的妻子的屍體至今尚未尋獲。

灣區幾個執法單位仍在對本案進行更詳細的調查，他們沒有宣布Tran是如何死亡的，但至少目前已經確認Vo的岳母已死，警方留存有她的遺體作為證據。

疑遭越裔男子Phuc Vo殺害的74歲母親Que Thi Tran（右）和40歲...
疑遭越裔男子Phuc Vo殺害的74歲母親Que Thi Tran（右）和40歲的女兒Tho Ngoc Ly（左）。（聖巴布洛警局提供）

加州 灣區 屋崙

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