湯普森合約到期 勇士3巨頭拆分？

湯普森(左)說，對夏季續約合同，尚未認真考慮。（記者劉先進╱攝影）

金州勇士 16日晚在附加賽以94比118慘敗給沙加緬度國王，無緣季後賽 ，被形容為「四冠王朝沒落」。湯普森（Klay Thompson）合同到期即將面臨是否續約問題，縱橫聯盟的三巨頭或面臨拆分。

儘管教頭柯爾（Steve Kerr）和格林（Draymond Green）都強調希望湯普森回歸，但王牌柯瑞 （Stephen Curry）說：「無法想像身邊沒有格林和湯普森打球。聯盟總在發生變化，我們不可能永遠在一起。」

六進總冠軍賽，奪得四個冠軍，勇士可謂最近10年聯盟最成功的球隊，在亞洲乃至全球都颳起勇士旋風。但本賽季勇士命途多舛，格林打架被禁賽，湯普森和魯尼狀態低落，曾跌到板凳席。

柯瑞說，無法想像，身邊沒有格林和湯普森打球的日子。（記者劉先進╱攝影）

附加賽面對國王。對手兩人甚至三人瘋狂包夾柯瑞，再干擾其他球員投籃，用教頭柯爾的話說，「國王在對抗上打出統治力」。勇士被對手以雷霆之勢擊敗。

勇士被國王淘汰，賽季結束，柯瑞非常失望。（記者劉先進╱攝影）

湯普森在17日賽季結束記者會上，一開始不願細談未來合同問題，他說︰「我們不想先談談賽季嗎？你想談談未來嗎？大家打了很多比賽，那是相當大的成就，你們怎麼就不想活在當下呢？太荒謬了。」