湯普森合約到期 勇士3巨頭拆分？
金州勇士16日晚在附加賽以94比118慘敗給沙加緬度國王，無緣季後賽，被形容為「四冠王朝沒落」。湯普森（Klay Thompson）合同到期即將面臨是否續約問題，縱橫聯盟的三巨頭或面臨拆分。
儘管教頭柯爾（Steve Kerr）和格林（Draymond Green）都強調希望湯普森回歸，但王牌柯瑞（Stephen Curry）說：「無法想像身邊沒有格林和湯普森打球。聯盟總在發生變化，我們不可能永遠在一起。」
六進總冠軍賽，奪得四個冠軍，勇士可謂最近10年聯盟最成功的球隊，在亞洲乃至全球都颳起勇士旋風。但本賽季勇士命途多舛，格林打架被禁賽，湯普森和魯尼狀態低落，曾跌到板凳席。
附加賽面對國王。對手兩人甚至三人瘋狂包夾柯瑞，再干擾其他球員投籃，用教頭柯爾的話說，「國王在對抗上打出統治力」。勇士被對手以雷霆之勢擊敗。
湯普森在17日賽季結束記者會上，一開始不願細談未來合同問題，他說︰「我們不想先談談賽季嗎？你想談談未來嗎？大家打了很多比賽，那是相當大的成就，你們怎麼就不想活在當下呢？太荒謬了。」
他接著表示，對夏季續約合同，沒有認真考慮，「我們經歷過最高潮和最低谷。無論是失去總冠軍、贏得總冠軍，還是錯過季後賽，經歷了一切，所以這確實意義重大。這讓我很感激和柯瑞、格林在一起的時光。」
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