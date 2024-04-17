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金山囚犯攻擊激增 縣警長：警無需援助 相信能夠「內部解決」

記者王子涵／舊金山報導
縣警長宮本認為，犯人在足夠警力的看管下仍會發起攻擊，獄警人手不足並非攻擊增加的根本原因。（縣警社區外展事務總監Kelvin Wu提供）
縣警長宮本認為，犯人在足夠警力的看管下仍會發起攻擊，獄警人手不足並非攻擊增加的根本原因。（縣警社區外展事務總監Kelvin Wu提供）

囚犯攻擊獄警事件激增，舊金山縣第2、第3監獄在過去的周末被迫封鎖管制。縣警員工會（San Francisco Deputies Sheriff's Association）曾呼籲向國民兵求援。但縣警長宮本（Paul Miyamoto）16日舉行記者會澄清，縣警有能力內部解決，目前不需要其他執法機構的援助。

現場展示了兩張縣警員受傷的照片。宮本表示，一犯人在雙手被拷並充分穿戴約束裝備的情況下，依然發起攻擊將警員手臂咬傷。另一犯人在兩名縣警的看守下發起攻擊，導致一警員頭部撞擊地面，形成腫塊。他認為，犯人在足夠警力的看管下仍會發起攻擊，獄警人手不足並非攻擊增加的根本原因。

根據報告，自3月29日以來，有至少7名警員被囚犯攻擊，造成骨折、肩膀脫臼、眼窩流血等傷勢。

舊金山最大的三號監獄位於聖布魯諾市，共計收押1182名犯人。宮本表示，這所監獄應有490名獄警執勤，而目前實際有364名警員被分配到監獄工作。

「在舊金山縣監獄工作是一項危險的工作，我們的警員準備好與有行為健康疾病、攻擊性的犯人打交道。我們制定的安全措施、培訓和計畫，能夠確保每個人的安全，以降級衝突、創造出一個安全的、滿足犯人需求的環境。」宮本說。

宮本的記者會是在縣警員工會主席隆巴（Ken Lomba）公開求助信後舉辦的。信中寫道，獄警人手不足導致監獄對囚犯間的暴力爭吵行為，反應不足或嚴重滯後。

宮本指出，人手不足並非根本原因。犯人長期以來在這兩所監獄建築內關押。縣警在有限的空間內，無法將犯人分散開，創造出更加平靜的環境。同時，長期關押在舊金山縣監獄的犯人大多為暴力重罪犯。

宮本強調，舊金山縣警目前不需要任何其他執法單位的幫助，他對現有警員的專業精神充滿信心，近期的攻擊事件能夠在內部解決。他將會繼續與縣警員工會合作，努力保障所有人安全。

縣警辦公室將對近期增加的監獄攻擊事件進行徹查，並在17日開放2號監獄。位於聖布魯諾的3號監獄，會在本周末恢復開放。

縣警長辦公室展示受傷警員頭部和手臂的傷勢。（縣警社區外展事務總監Kelvin W...
縣警長辦公室展示受傷警員頭部和手臂的傷勢。（縣警社區外展事務總監Kelvin Wu提供）

監獄 舊金山 國民兵

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