聖荷西醫療中心服務減 縣議會關切

「地區醫療中心（RMC)」的網站首頁出現關閉服務的警示。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

聖他克拉拉縣議會周二將舉行聽證會確認聖荷西 「地區醫療中心（RMC)」服務削減帶來的負面影響。這家醫療中心是聖荷西市東部主要的緊急醫療服務機構。該機構2月間宣布，將從今年8月12日停止目前的創傷和心導管檢查項目，並降級「綜合中風 中心」的服務。

「地區醫療中心」目前每年看診2450位左右的創傷病人，佔整個聖他克拉拉縣大概四分之一。創傷病人指的是普通急診無法治療、生命垂危的病人。比如，嚴重交通事故受傷、中槍或是被刀捅傷，大面積燙傷還有大腦損傷等。

把「綜合中風中心」降級到「初級」，意味著「地區醫療中心」將不再提供複雜中風病例的服務。而目前這裡是聖他克拉拉縣東北部、東部和東南部唯一的「綜合中風中心」，為這一地區大約20%的中風病人，其中大約65%沒有健保 的中風病人提供醫療服務。

「地區醫療中心」專注心導管服務的心臟中心關門，每年會影響到大概600個病人。這些病人之後都要到其他機構去初診。

聖他克拉拉縣緊急醫療服務局主任米勒（Kenneth Miller）醫生表示，911的交通時間和救護車服務都會受到影響。「地區醫療中心」的相關服務關閉後，到最近的創傷救治中心要開車15分鐘。

聖克拉拉谷醫療中心的麥克柏（Brian McBeth）醫生說，創傷後的第一個小時是救治的「黃金時間」，「地區醫療中心」關閉的服務項目讓人憂心。

「地區醫療中心」由美國最大的盈利公共醫療公司「美國醫院公司（Hospital Corporation of America）」運營。該公司同時也是美國營收最高的公司之一。「地區醫療中心」此前在2020年關閉了產科服務。最近還關閉了其姊妹醫院Good Samaritan的住院精神治療服務。