矽谷脫口秀 科技人組喜劇社團

「矽谷脫口秀」的所有主創都是在正職工作之外義務服務於社團的。（記者徐蓓蓓╱攝影）

「矽谷 脫口秀」是2019年成立以矽谷科技人為主要成員的喜劇社團。從最早在公寓小區的活動室到現在專業劇場的演出，目前每周都有固定開放麥、不定期精品秀，還有知名優秀演員脫口秀專場等多種演出。社團日前在巴洛阿圖市的卡波利劇院（Cubberly Theatre)舉辦了以「春日特調」為名的2024年度首個精品秀。

本次精品秀除了有灣區 華人圈廣受歡迎的韓哥、艾倫(Aaron)、麥兜、孫劉、尾羽、昭陽等脫口秀達人表演外，還特別邀請了來自西雅圖的索亞（Sawyer)和多倫多「花生喜劇」的宏宇來表演。演出當晚卡波利劇院座無虛席。

觀眾Stanley和元方是通過網路學習語言認識的好友。他們此次是特地來支持同樣通過網路語言學習小組認識的宏宇的。Stanley是出生在康州的第二代華裔，賓大畢業來到矽谷工作，目前在一家科技公司擔任機器學習工程師。雖然Stanley記得爺爺在家每天都會看「世界日報」，但自己並不會說國語，只和爸爸媽媽學會了說上海話。他和說國語的元方和宏宇互相教對方英文和國語。

觀眾中大部分是周末來看演出放鬆的年輕科技業工作者。但也不乏本地其他職業的華人，和熱衷學習中文的其他族裔人士。脫口秀演員在現場分享的自己工作和生活的趣事，讓他們非常有共鳴，笑聲不斷。

當晚第二個出場表演的晏凌(Richard)14歲隨家人來到美國，現在專注於區塊鏈行業創業。從小就對公眾演講感興趣的他，在疫情 期間開設了幽默主題的Youtube頻道，後面又發現對現場表演更感興趣而加入社團。

晏凌非常感激社團對他的幫助，讓他的第一次演出就大獲成功，給了他很多信心。雖然演出並不為了賺錢，但他很珍惜這樣一個自我表達的過程。他說，能夠把觀眾逗笑帶來的滿足感是無可取代的。同時也對自己的工作多有裨益，讓自己在表達上更加言簡意賅，在溝通時的情商也有所提高。

晏凌有同時在表演英文和中文的脫口秀。他認識到兩種語言的笑點有差別，因而每次都會準備不同的腳本。他指出，英文脫口秀相對有更多的演出機會。「矽谷脫口秀」是目前灣區唯一的中文脫口秀表演社團，匯集了本地幾乎所有進行中文脫口秀表演的演員，因而大家之間的連結更加緊密。

蔣書鶴是「矽谷脫口秀」最早的成員之一，還在讀大學的時候就參與了社團的文宣工作。大學畢業後來到矽谷工作的她，目前是一名產品經理。她經歷了社團從草創、到疫情期間的線上演出，疫情之後公園內的安全距離演出到現在每周五在庫比蒂諾的固定開放麥和每季度正式演出的全過程。