甘肅經貿團訪灣區 柏林甘舉辦推介會

由中國甘肅省政府牽頭、25家特色民營企業組成的交流團，9日在灣區柏林甘市舉辦推介會。（記者王子涵／攝影）

由中國甘肅 省政府牽頭、25家特色民營企業組成的交流團9日來到舊金山 灣區，在柏林甘舉辦經貿推介會，加強美中民間和工商界交流。

甘肅省副省長張錦剛任交流團團長，商務廳廳長楊小平任副團長。中國駐舊金山總領事館代總領事宋國選、柏林甘市長科爾森（Donna Colson）、美中硅谷協會會長萊伯斯（Marilyn Librers）等一百餘位來賓出席。

柏林甘市長科爾森表示，柏林甘市與中國的關係源遠流長。該市的依創始人蒲安臣（Edward Burlingame）得名，他曾幫助林肯當選美國總統，後被任命為第13任駐華公使。在擔任駐華公使六年後，他幫助清朝政府準備首次派團出使外國，並擔任中國首任全權使節，處理對外事務。她表示，歡迎甘肅代表團的到來。

楊小平表示，甘肅省幅員遼闊，擁有豐厚的歷史文化遺產，境內的絲綢之路河西走廊，自古便是連通東西方的要道。此次參訪希望加強與美國加州 的友好往來，宣傳推介甘肅特色資源和優勢產業，推廣在文化和商業的合作。

張錦剛表示，中美關係是全球最重要的雙邊關係之一，兩國是全球前兩大經濟體。早在1985年，甘肅省與美國俄克拉荷馬州遞交友好省州關係。去年甘肅與美國實現進出口額10.26億元人民幣，其中出口8.47億元人民幣。主要出口產品包括農產品、軸承、設備和氮基化合物等化工產品，受到美國企業和消費者的喜愛。他歡迎美國朋友來到甘肅旅遊觀光，投資興業。