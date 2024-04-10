舊金山縣警涉家庭暴力、亞裔仇恨犯罪 謝安宜起訴

舊金山地檢長謝安宜對舊金山縣警埃斯皮里圖等被告提出控罪。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 地方檢察長謝安宜宣布對兩名被告提出控罪。他們分別是涉嫌家庭暴力犯罪 的舊金山縣警埃斯皮里圖（Jonathan Espiritu），和涉嫌襲擊亞裔仇恨犯罪 的梅德拉諾（Anell Medrano）。

舊金山縣警埃斯皮里圖因涉及一名與他之前有過約會關係的女性的事件，而被指控犯有家庭暴力和多項重罪。他已於8日出庭，對每項指控均表示不認罪，並否認所有指控。他被指控犯有兩項家庭暴力罪、一項可能造成嚴重身體傷害的攻擊罪、一項跟蹤罪。

根據法庭記錄，埃斯皮里圖和受害者有過「斷斷續續」的約會關係，據受害者稱，他對受害者的占有欲曾變得愈來愈強，因此女方試圖結束這種關係。2023年8月14日，埃斯皮里圖在她的家中勒傷了她。

法庭文件指出，2023年12月8日，埃斯皮里圖在受害者的工作場所襲擊了她。2024年3月7日，埃斯皮里圖在車上打了受害者一巴掌，然後威脅說，如果她向執法部門舉報，他就會自殺。2024年4月3日，受害者在她的車上發現跟蹤裝置後報告了虐待行為。舊金山警方在受害者報案地點附近拘留並逮捕了埃斯皮里圖。

「我要感謝本案的倖存者挺身而出，向執法部門報告這些罪行，」謝安宜說， 「我的辦公室現在將盡一切努力確保追究責任，確保正義得到伸張。」

梅德拉諾被指控涉嫌在舊金山Polk街和Vallejo街實施仇恨犯罪攻擊。他已於1日出庭，對所有指控均不不認罪。梅德拉諾被指控犯有一項使用致命武器攻擊罪，並特別指控這是仇恨犯罪。

儘管已提出指控，但這些案件仍在積極調查中。任何有訊息的人請撥打舊金山警察局舉報熱線1-415-575-4444或發送簡訊至TIP411，並以SFPD開頭。您可以保持匿名。