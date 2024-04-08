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第2代亞太裔照顧年長父母 挑戰多

記者徐蓓蓓／舊金山灣區報導
照顧年長父母的傳統深植於亞裔文化之中。（記者徐蓓蓓／翻攝）
照顧年長父母的傳統深植於亞裔文化之中。（記者徐蓓蓓／翻攝）

照顧年長父母的傳統深植於亞裔文化之中。但第二代亞太裔美國人在照顧移民父母方面卻面臨多重挑戰，包括缺少支持、經濟來源和時間。

少數族裔傳媒服務(EMS)日前舉辦討論第二代亞裔在照料年長移民父母方面遇到的挑戰會議。會上指出，聯邦衛生與公眾服務部下屬機構「社區生活管理局」2020年的「65歲及以上的亞裔美國人」報告中顯示，2019年，65歲及以上的亞裔美國人口有249萬2874人，並預計這一數字到2060年會增長到790萬。

報告還顯示，年長的亞太裔人口主要分布在加州、德州和紐約。超過9%的亞太裔長者生活在貧困之中，年平均收入只有3萬零788元，而女性亞太裔長者年平均收入只有1萬9561元。大約25%的亞裔長者和自己已經成年的孩子生活在一起。

「全美亞太裔老化中心（NAPCA)」拍攝了四個家庭討論照顧長者方面遇到的挑戰的影片。製片人把幾個感人的故事匯聚到一起。其中一位年輕的夏威夷華裔女性和自己年長多病的母親共同生活。當一位親近的家庭成員被轉入安寧療護之後，她們不得不開始討論起臨終關懷的議題。另一位泰裔美國女性年長的父母在健康狀況不佳的情況下，依然堅持開餐館。她說：「我覺得我是兩個非常固執的小孩的媽媽。」

NAPCA的發言人Benny Lai表示：「每個故事都不一樣，人們的期待也不一樣。但核心思想是一樣的。你必須要有很多的耐心和愛，才能做一個照料者。」

Lai表示：「亞裔更願意也更多地照顧長者。在我們的母國，第二代和父母住在一起是很尋常的。」但在美國，大家住在更大的房子裡，結婚以後搬出父母的房子之後，很多人發現花3、4000元一個月雇用家政來照料長者，或是把他們送進4000元一個月的養老院要更方便。「但不是很多人能夠負擔得起這樣做。」

和母親Irma一同居住在的Denyse Woo Ockerman表示，母親是她「最好的朋友。」她在電影中說：「我們是注定要在一起的。照顧長者是印在我們的文化中的。它是Ohana(夏威夷語『家庭』）。

電影中四個故事都提到照料者失去了照顧自己的時間，但也都提到在照顧虛弱病人中得到的深切滿足感。

這部電影5月起會在美國各大電影節放映，也可以通過NAPCA的Youtube管道觀看。

亞裔 夏威夷 移民

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