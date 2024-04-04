我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

美政界人士在台遇震 飯店房間「瓷器、玻璃碎一地 書櫃應聲倒」

灣區凱西拉猶太高中 遠赴中國招生

記者徐蓓蓓／巴洛阿圖報導
正在上海招生的凱西拉高中招生主任韋內登上東方明珠塔。（記者徐蓓蓓╱翻攝）
正在上海招生的凱西拉高中招生主任韋內登上東方明珠塔。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

位於巴洛阿圖市的凱西拉猶太高中（Kehillah Jewish High School）和很多灣區其他猶太裔學校一樣，會招收非猶太裔學生。但凱西拉高中最近在招生方面將視野拓展到更遠，開始到太平洋另一端的中國積極招收新生。

成立於1999年的凱西拉高中，在2月26日啟動了新的國際項目。招生主任韋內（David Weiner)表，示原本的計畫是從以色列和中國招收新生。但由於以哈戰爭仍在繼續，他感到目前要前往以色列困難重重，所以暫停以色列招生計畫，集中在中國招生。

韋內說，中國的留學市場多年來一直很繁榮，「很多學生計畫來美國讀高中。」他還表示，目前凱西拉高中200名在校生中有三分之一都是非猶太裔，其中有很多是華裔，人數每年還在不斷增長。「我們是猶太學校，但我們也希望我們的學校能反映出這個世界的多樣性。」

學校的中文老師是來自台灣的蔡老師（Hope Tsai）。她也會幫助招收的中國新生來適應到美國後的學習生活。她說，己非常期待和來自中國的學生合作。

蔡老師18年前移民到美國，從2007年就開始在美國教授中文。她說，凱西拉高中學習中文的學生非常多元。有些來自華裔美國人家庭，有些來自猶太家庭，有些是拉丁裔，而且已經會說西語。

她說：「會第三種語言對上大學有好處。」她自己12歲的女兒從幼兒園起就學習西語，甚至說得比中文還好。你能說的語言越多，大腦就越活躍。」

蔡老師指出，華人很自然地偏愛凱西拉和其他猶太學校，是因為兩種文化有很多共同的價值觀，比如對教育都很重視。她和韋內都說，華人文化很推崇猶太人，雖然這個原因並不是所有猶太人都想聽。「我們認為猶太人很聰明又有錢，」她說。

猶太 以色列 華人

上一則

搧打婦女臀部 列治文區32歲男被判性侵

下一則

灣區賞櫻 8大景點浪漫有約

延伸閱讀

海灣女足主場首戰遭絕殺 灣區球迷仍力挺

海灣女足主場首戰遭絕殺 灣區球迷仍力挺
灣區9縣衛生官員協會示警：麻疹病例不斷增加

灣區9縣衛生官員協會示警：麻疹病例不斷增加
台灣同鄉會舉辦灣區卡拉OK歌唱賽 熱鬧精采

台灣同鄉會舉辦灣區卡拉OK歌唱賽 熱鬧精采
姦殺華女 德國法官判密州男終身監禁 坐牢15年後可能也無法假釋

姦殺華女 德國法官判密州男終身監禁 坐牢15年後可能也無法假釋
姦殺華女劉憶佳 德國法官判處密州男終身監禁

姦殺華女劉憶佳 德國法官判處密州男終身監禁

熱門新聞

保險公司紛紛退出，無疑給已經舉步維艱的加州保險市場雪上加霜。（取自Pexels）

加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦

2024-03-29 02:20
矽谷名人暨「Taiwan Next Foundation」執行長謝凱婷（Katie Hsieh）27日也在自己的粉專說，曾與貴婦奈奈有過一面之緣，過程中不斷地被貴婦奈奈遊說投資她男朋友黃博健的醫美診所，讓謝凱婷直呼「嚇到想跳車」。（翻攝自FB粉絲團）

矽谷美味人妻曾遇貴婦奈奈要千萬台幣 嚇到想跳車

2024-03-27 23:50
Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）3月27日在他自己的Instagram貼了一張與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的合照，查克柏格只寫了Jersey swap（球衣交換）這個詞，可以感受到兩人的好交情。（擷自查克柏格IG）

查克柏格曬與黃仁勳合照 只寫「1個詞」曝超級好交情

2024-03-27 15:31
加州1號公路大蘇爾段塌方。（加州交通廳照片）

華人遊客、露營者經歷大蘇爾受困 幸已解圍

2024-04-01 20:55
7名蒙面劫匪闖入這家Walgreen藥店，他們徑直衝入美妝區將貨品倒入黑色袋子中。（KPIX匿名員工提供）

Walgreen藥店被零元購 警方4小時後才出警

2024-04-02 18:49
步上舊金山後塵，屋崙市中心也陷入困境，專家擔心其前景可能比舊金山更糟。（本報檔案照）

步舊金山後塵 屋崙陷困境前景恐更糟

2024-03-28 02:19

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖
58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子

58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子