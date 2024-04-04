灣區凱西拉猶太高中 遠赴中國招生

正在上海招生的凱西拉高中招生主任韋內登上東方明珠塔。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

位於巴洛阿圖市的凱西拉猶太 高中（Kehillah Jewish High School）和很多灣區其他猶太裔學校一樣，會招收非猶太裔學生。但凱西拉高中最近在招生方面將視野拓展到更遠，開始到太平洋另一端的中國積極招收新生。

成立於1999年的凱西拉高中，在2月26日啟動了新的國際項目。招生主任韋內（David Weiner)表，示原本的計畫是從以色列 和中國招收新生。但由於以哈戰爭仍在繼續，他感到目前要前往以色列困難重重，所以暫停以色列招生計畫，集中在中國招生。

韋內說，中國的留學市場多年來一直很繁榮，「很多學生計畫來美國讀高中。」他還表示，目前凱西拉高中200名在校生中有三分之一都是非猶太裔，其中有很多是華裔，人數每年還在不斷增長。「我們是猶太學校，但我們也希望我們的學校能反映出這個世界的多樣性。」

學校的中文老師是來自台灣的蔡老師（Hope Tsai）。她也會幫助招收的中國新生來適應到美國後的學習生活。她說，己非常期待和來自中國的學生合作。

蔡老師18年前移民到美國，從2007年就開始在美國教授中文。她說，凱西拉高中學習中文的學生非常多元。有些來自華裔美國人家庭，有些來自猶太家庭，有些是拉丁裔，而且已經會說西語。

她說：「會第三種語言對上大學有好處。」她自己12歲的女兒從幼兒園起就學習西語，甚至說得比中文還好。你能說的語言越多，大腦就越活躍。」

蔡老師指出，華人 很自然地偏愛凱西拉和其他猶太學校，是因為兩種文化有很多共同的價值觀，比如對教育都很重視。她和韋內都說，華人文化很推崇猶太人，雖然這個原因並不是所有猶太人都想聽。「我們認為猶太人很聰明又有錢，」她說。